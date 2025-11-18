【ウェビナー】12/9（火）ビジネス変革をもたらすためのデータ収集・活用基盤とは？
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年12月9日（火）『ビジネス変革をもたらすためのデータ収集・活用基盤とは？』セミナーを開催します。
日 時：2025年12月9日（火）15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・データ分析と活用により経営の意思決定を加速化したい方
・データが散逸しており集計や分析に毎月多大な工数がかかりお困りの方
・データを収集しているが、活用できずビジネス変革に繋がっていない方
＜内容＞
多角的な視点からビジネス課題のスピーディな解決を目指すうえでは、様々なデータを一極集約し、統合的に分析できる環境整備が不可欠です。
本講演では、パナソニックグループにおけるデータ活用のための共通プラットフォーム構築、データの集中管理を、事例を交えご紹介します。
>>詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3703911