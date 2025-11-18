株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）が提供するプロダクト「paylight X」において、「院内音声AIサマリー機能」に不具合が発生していることを確認いたしましたので、お知らせいたします。

現在、本機能をご利用中の歯科医院様には、一時的にご利用を停止していただくようお願いしております。

導入いただいている歯科医院様ならびに関係者の皆様には、多大なるご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。



1．発生している事象（2025年11月17日時点）

「paylight X」のサブカルテ機能において、音声録音機能（院内音声AIサマリー機能が意図せず停止してしまうが、画面表示上は録音が継続しているように見える事象が確認されています。



2．原因および対応状況

現在、原因の特定および復旧に向けて最優先で調査・対応を進めております。

原因が判明し、復旧の見通しが立ち次第、改めてご報告いたします。