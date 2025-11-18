サイトリニューアル！人手不足即解決─日系が選ぶ台湾ICレイアウトチーム【日本語・300件実績超】

Yu-Hsin Layoutについて

Yu-Hsin Layout Technology Co.,Ltd.

Yu-Hsin Layoutは、ICバックエンド設計を専門とし、アナログ／ミックスシグナルICのレイアウト設計、デジタルPnR、およびターンキーソリューションを提供しています。

リモートでの協業を通じて、台湾をはじめ、日本および世界各国のIC設計企業に対し、高品質でコスト競争力のある支援を行っています。豊富な実績と経験を活かし、国際案件でも円滑かつ効率的に対応いたします。お客様の課題やニーズに応じて、最適なソリューションをご提案します。

事業内容

- アナログ／ミックスシグナルICのレイアウト設計- デジタルPnR（Place and Route）設計- DRC／LVS／ERCなどの各種物理検証- ターンキーソリューションの提供- テープアウト支援

前回の記事では、Yu-Hsin Layoutが提供するアナログ／ミックスシグナルICレイアウト設計のアウトソーシングサービスについてご紹介しました。プロジェクトのピーク時や人員調整が必要な際に、柔軟かつ専門的な技術サポートを提供しています。

本記事ではさらに、デジタルPnR（Place and Route）設計サービス及びターンキーソリューションについてご紹介します。

デジタルPnR（Place and Route）設計

Yu-Hsin Layoutは、ICレイアウト設計を中核事業としてスタートし、近年ではデジタルPnR領域へと業務分野を拡大しています。台湾を拠点に、業界において長年にわたり信頼と実績を築いてまいりました。

上図のように、Yu-Hsin LayoutのPnRサービスは、Floorplan、STA、Physical Verification、DFM VerificationといったPnR設計フロー全体を包括的にカバーしています。主要なEDAツールおよび幅広いプロセスノードに対応し、効率的そして高品質な設計実装を実現しています。

当社は、SoCおよびミックスシグナル統合に関する豊富な実務経験を有しています。さらに、PnRとICレイアウト設計を統合的に対応できる体制を整えることで、設計効率の最大化とコミュニケーションロスの最小化を実現しています。

ターンキーソリューション

また、Yu-Hsin Layoutは、IC設計の前工程および後工程に関わるサプライチェーン各社と、長期的で安定した協力関係を構築しており、サードパーティとのパートナーシップも積極的に推進しています。

特に、ファウンドリや後工程（パッケージング・テスト）企業との緊密な連携を通じて、お客様のニーズに応じた各工程ごとの委託サービスや、ASICターンキー案件としての一括対応が可能です。

このような協力体制を通じて、当社はお客様の IC 設計を初期段階から最終量産まで一貫して支援し、プロジェクトの品質・スケジュール・成果を最高水準で確保することで、より完全で信頼性の高いバックエンド設計支援を提供しています。

大学との産学連携によるICレイアウトエンジニア育成

半導体産業におけるICレイアウト分野の実務経験不足を解消するため、当社は長期的な産学連携を推進し、理論から実践まで一貫した人材育成体制を構築しています。

社長とシニアマネージャーが授業を担当し、最前線で培った IC レイアウトの実務経験を学生に直接伝えています。学生は模擬実践研修を通じて、実際のプロジェクト環境で求められるスキルと実務感覚を身につけます。単なる人材提供にとどまらず、専門性と実践力を備えた人材を育成・輩出することで、お客様のプロジェクト成功と半導体産業の持続的な発展に貢献しています。

新ウェブサイト公開のお知らせ

このたび、Yu-Hsin Layout の公式ウェブサイトをリニューアルしました。主要サービスや対応プロセス・技術分野をわかりやすく掲載し、テクノロジー感あふれるデザインで国内外の皆さまがスムーズにご利用いただけます。

ぜひこちらからご覧ください：

公式サイト：https://www.yuhsin-team.com/

注目ポイント：

１.テクノロジー感あふれるデザイン

見やすく直感的なデザインと情報構成で、訪問者が迷わず必要な情報にたどり着けます。さらに、当社の最新技術提供イメージにふさわしい、先進的でテクノロジー感のあるデザインに刷新しました。

２.外注のメリット × 当社の強み

多くのお客様から高評価をいただいており、ウェブサイトでもその声をご紹介しています。当社は、即戦力エンジニアのスピーディーな手配、遠隔での効率的なプロジェクト運営、そして日本語対応窓口の提供など、他社にはない強みを持っています。

３.さらに拡充したシニアチーム

シニアマネージャーを中心としたチームで、英語・日本語にスムーズに対応可能です。国際プロジェクト経験豊富なメンバーが揃っており、お客様に安心してプロジェクトをお任せいただける体制を整えております。

４.累計300件以上の実績

世界的な企業からスタートアップまで、多様なプロジェクトを手掛けてきました。幅広い製造プロセス経験やその他の実績についても、お気軽にお問い合わせください。

また、今後日文版および繁体中文版も順次公開予定です。どうぞご期待ください。

企業情報

- 社名：Yu-Hsin Layout Technology Co., Ltd.（予新科技有限公司）- 創立：2012年- 代表取締役社長：彭崇治（Terry Peng）- 事業内容：ICバックエンド設計と総合的なターンキーサービス- 所在地：台湾新竹県竹北市文興路333号 経済部水利署ビル5階- ウェブサイト：https://www.yuhsin-team.com/

お問い合わせ

- 一般窓口：info@yuhsin-team.com- 日本語対応窓口：アリス（Alice Wu）alice_wu@yuhsin-team.com

ご質問やご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

