Hakuhodo DY ONE、「LINEヤフー Partner Award 2025」にて「Best Brand Award」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025」において、「Best Brand Award」を受賞いたしました。

■「LINEヤフー Partner Award」について

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中でも特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されます。

■「Best Brand Award」について

このたび、Hakuhodo DY ONEが受賞した「Best Brand Award」は、LINEヤフーのブランド認知を目的とした広告商品を積極的に採用・提案し、顧客のブランド認知最大化に貢献したパートナーに贈られる賞です。

本受賞は、Hakuhodo DY ONEが2025年度上半期において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアント企業の課題解決や事業成長に大きく貢献したことが高く評価されたものです。

Hakuhodo DY ONEは今後も、クライアント企業のビジネス成長を支援するとともに、市場全体の発展に貢献してまいります。

Hakuhodo DY ONE 認定・受賞実績

・LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2025年度下半期）

・LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2025年度上半期）

・LINEヤフー Partner Program「Technology Partner」の「Premier」（2025年度）

・LINEヤフー「Govtech Partner制度」パートナー企業（2025年度）

・LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2024年度下半期）

・LINEヤフー Partner Program「CX Partner」

・LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2024年度上半期）

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



