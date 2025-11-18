2025年12月4日（木）『リフォーム大予測セミナー』開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は12月4日（木）、来年のリフォームマーケットを予測する年末特別セミナー第2部に、田島代表理事の登壇が決定いたしました。

本セミナーでは、業界の有識者4名が一堂に会し、マーケットの今後の見通しについて議論します。

さらに、記者が特に厳選した注目商材7つが紹介される予定です。

参加者が2026年以降のマーケットを生き抜くために必要な情報が2時間半詰め込まれた

セミナー内容となっており、

来年に向けた戦略をいち早く構築するための情報を掴むことができる機会を提供します。

＜開催概要＞

タイトル： 2026年リフォーム大予測セミナー！有識者4名による市場の見通しとは

開催日時：2025年12月4日(木)15時～17時30分

参加方法：本イベントはZOOMウェビナーを利用しています。

申し込み後、メールにて参加URLをお送りいたします。

参加費：無料

主催：株式会社リフォーム産業新聞社

問い合わせ先 fukuda@the-reform.co.jp (担当：福田)

【お申し込み方法】（無料）：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_35AP8h8yQPKZlvwUVLmvRw#/registration

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net