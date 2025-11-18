【健康意識に関する調査】健康に気をつけている人は7割強。健康維持のために改善したいことは「運動不足」が4割強、「睡眠の量や質」が3割、「精神的ストレス」「太りすぎ・やせすぎ」が2割前後

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■健康に気をつけている人は7割強。健康維持・促進のために必要だが、できていないことは「ウォーキング、ジョギング」が3割弱、「甘いものを控える」が2割、「十分に睡眠をとる」「食べ過ぎない」「スポーツをする」が各2割弱

■健康維持のために改善したいことは「運動不足」が4割強、「睡眠の量や質」が3割、「精神的ストレス」「太りすぎ・やせすぎ」が2割前後

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『健康意識』に関するインターネット調査を2025年10月1日～7日に実施しました。

健康維持のために実施していることやできていないこと、続けたいことなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1693_1_d4dfc768275d4bf12cfdc0c719a5182d.jpg?v=202511190326 ]

1. 健康に気をつけている度合

健康に気をつけている人は、「非常に気をつけている」「まあ気をつけている」を合わせて7割強です。60代では約75％、70代では9割弱と高い一方、男性30～40代では5割前後と低くなっています。

健康に気をつけていない人（「あまり気をつけていない」「まったく気をつけていない」の合計）は1割強、男性10～40代や女性10・20代でやや高くなっています。

2. 健康維持・促進のために、現在行っていること

健康維持・促進のために、現在行っていることは（複数回答）、「朝食を毎日食べる」が37.2％、「日常生活でなるべく歩いたり階段を使う」「ウォーキング、ジョギングをする」「栄養バランスを考えた食事をとる」「十分に睡眠をとる」が各3割強です。

「ウォーキング、ジョギングをする」は、男性10～60代では1位となっています。

3. 健康維持・促進のために必要だが、できていないこと

健康維持・促進のために必要だと思っているが、なかなかできていないことは（複数回答）、「ウォーキング、ジョギングをする」が27.4％、「甘いものを控える」が20.1%、「十分に睡眠をとる」「食べ過ぎない」「スポーツをする」が各2割弱です。

男性10・20代では「栄養バランスを考えた食事をとる」、女性10・20代で「ストレスをためないようにする」が1位となっています。

「甘いものを控える」「スポーツをする」は、現在行っていることの順位より上位に位置しています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

4. 健康維持のために改善したいこと

健康維持のために改善したいことは（複数回答）、「運動不足」が40.6％、「睡眠の量や質」が29.9％、「精神的ストレス」「太りすぎ・やせすぎ」が2割前後です。

「運動不足」「睡眠の量や質」「精神的ストレス」は女性、「生活リズムが不規則」「食生活がよくない」「精神的ストレス」は若年層で比率が高くなっています。

※時系列グラフなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

5. 健康維持・促進のために、今後続けたいこと・始めたいこと

健康維持・促進のために、今後続けたいこと・始めたいことは（複数回答）、「ウォーキング、ジョギングをする」が38.4％、「十分に睡眠をとる」が35.0％、「日常生活でなるべく歩いたり階段を使う」「栄養バランスを考えた食事をとる」が各3割強です。

「ストレッチやヨガ、体操などをする」「身体を温める・血行をよくする工夫」は女性で比率が高く、男女差がみられます。

「十分に睡眠をとる」は女性10～50代では1位になっています。また、現在行っていることの順位よりやや上位に位置しています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆健康維持のために実践していること（全4,504件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1693_2_9062e6720749cdea5fc1b5976160d9d8.jpg?v=202511190326 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1693_3_228b5ea4c8bce9c8fe58f04350c00b54.jpg?v=202511190326 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。