吉沢 亮さんが茶人となり、悩みにそっと寄り添う「アイリスのお茶 䖝(りょく)」新TVCMを11月22日より全国放送開始

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、吉沢 亮さんが出演する「アイリスのお茶 䖝（りょく）」の新TVCMを2025年11月22日より全国で順次放送します。また、新TVCM公開を記念したSNSキャンペーンを2025年11月21日より開始します。

■CMストーリー

「大人になった」篇

15秒

「大人になった」篇

30秒

「天狗になった」篇

15秒

「天狗になった」篇

30秒

今日も悩める人々が茶人のもとを訪れます。茶人のもとには、日々多くの悩みを抱えた人々が訪れ、解決してほしいというよりも話を聞いてほしいと願っているようです。今日は、ひとりの少女と、剛腕な経営者の姿がありました。そっと寄り添う茶人の一杯が、彼らの悩みをほんの少し軽くしたのでした。

渋みと苦みを抑えすっきりとした飲み心地の「アイリスのお茶 䖝（りょく）」の魅力を伝えています。

■CM概要

・タイトル：「大人になった」篇、「天狗になった」篇 各15秒・30秒

・出演者：吉沢 亮さん

・放送開始日：2025年11月22 日

・放送地域：全国

■吉沢 亮（よしざわ りょう）さん プロフィール

1994年2月1日生まれ、東京都出身。2009 年にデビュー。2019 年に『キングダム』で第43 回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。2021年のNHK 大河ドラマ『青天を衝け』で主演を務める。近年の主な出演作に、『キングダム』シリーズ（2019、2022～2024 年）、『東京リベンジャーズ』シリーズ（2021年、2023 年）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024 年）、『ババンババンバンバンパイア』（2025年）。主演映画『国宝』が公開中。NHK 連続テレビ小説『ばけばけ』へ出演中。ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』への出演が控えている。

■ブランドサイト

2025年11月18日より、新TVCM本編やメイキング映像を順次公開します。

https://www.irisohyama.co.jp/ryoku/

■「アイリスのお茶 䖝（りょく）」概要

2025年6月2日より発売中の「アイリスのお茶 䖝（りょく）」は低温密閉抽出製法で渋みと苦みを抑え、華やかな香りとすっきりした喉越しを実現した緑茶飲料です。朝に飲みやすい味わいで、

緑茶の新たな飲用シーンを提案します。

■「お䖝さんに相談キャンペーン」について

【第1弾】

新TVCM公開を記念して、抽選で100名様に「アイリスのお茶 䖝（りょく）」の6本セットが当たります。

■応募受付期間：2025年11月21日（金）10：00～2025年12月1日（月）23：59

■賞品／当選者数：「アイリスのお茶 䖝（りょく）」6本セット／100名様

■応募方法：アイリスオーヤマ公式Ｘアカウント（@irisohyama_info）をフォローのうえ、指定のポストをリポストすると応募が完了します。さらに、今抱えている悩みをハッシュタグ「#お䖝さんに相談」を付けてポストすると、当選確率が2倍になります。

【第2弾】

詳細は、アイリスオーヤマ公式Ｘアカウント（@irisohyama_info）より順次ご案内いたします。

■応募受付期間：2025年12月2日（火）～2025年12月21日（日）を予定しています。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。