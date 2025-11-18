Agora×TripoAI、東京で革新的な音声駆動型AIトイを発表

Agora, Inc

東京（日本）- 2025年11月18日 - リアルタイム・エンゲージメントと会話型AIのグローバルリーダーであるAgoraは本日、VAST傘下の次世代3Dクリエーションプラットフォーム「TripoAI」との独占コラボレーションを発表しました。これにより、どんな2D写真でも簡単に3Dの音声対話型AIトイへ変換できる音声駆動型AIトイの革新技術を披露し、日本が誇る世界的IPとクリエイティブ文化のグローバル発信を加速します。

この革新は、TripoAIの自動3Dモデル生成技術と、Agoraの会話型AIエンジンおよびConvo AIデバイスキットを組み合わせたものです。これにより、個人クリエイターから大手スタジオまで、誰でもキャラクターをデザインし、3Dプリントし、音声機能を付与することが可能になります。

その結果、静止したデザインが、感情を持ち会話する“生きた仲間”へと進化します、感情を表現し、リアルタイムで応答し、ユーザーと自然に対話できるようになります。

AgoraのConvo AIデバイスキットは、物理世界とデジタル世界をつなぐ“橋”として機能し、プラグ＆プレイのハードウェアとSDKプラットフォームを提供します。これにより、音声インタラクション、感情認識、サブ秒レイテンシ（1秒未満の応答）を実現します。

TripoAIのAI駆動型モデリングツールと組み合わせれば、クリエイターは1枚の写真から、コード不要・3Dデザイン経験不要で、数時間以内に“会話し感情を理解する”3Dコンパニオンを完成させることができます。

「日本のダイナミックなクリエイター・エコシステムにこのイノベーションを届けられることを大変うれしく思います」と［Agora AIoTインダストリー統括責任者 ローレンス・ウー］は述べています。「Agoraの会話型AIエンジンとデバイスキットをTripoAIの3Dクリエーションツールと組み合わせることで、クリエイティブ製品のつくり方を再定義します――“本物らしく見える”だけでなく、“生きているように感じられる”のです。」

「TripoAIの使命は、3Dクリエーションを“簡単に、そして表現豊かに”することです」と［VAST 事業担当副社長 ロッキー］は付け加えました。「Agoraのリアルタイム会話技術は、その使命をインタラクティブな遊びとストーリーテリングへと拡張し、クリエイターにまったく新しい表現手段を提供します。」

Agora × TripoAIによる音声駆動型AIトイのイノベーションは、東京で開催された「Convo AI World Tokyo」イベントで初披露されました。本発表では、AIコンパニオン、クリエイターエコノミー、そして感情に寄り添う新しい遊びの未来が紹介されました。

このコラボレーションは、日本の玩具・アニメ・ゲーム・クリエイター産業に新たな地平を切り拓き、ブランドからインディーの作り手まで、声の個性とリアルタイム応答性を備えた表情豊かなコネクテッドキャラクターを創出できる環境を実現します。

***

【会社概要：Agora（アゴラ）】

Agora はリアルタイム・エンゲージメント領域のグローバルリーダーとして、開発者がアプリケーションや IoT デバイスにリアルタイム会話型 AI、音声、ビデオ、インタラクティブ・ライブ配信、チャット機能を容易かつ柔軟、そして強力に組み込める API を提供しています。米カリフォルニア州サンタクララに本社を置き、ソーシャルメディアやライブコマースから教育、遠隔医療に至るまで、世界の 1,800 社超の主要組織に信頼され、卓越したリアルタイム体験を支えています。詳細は www.agora.io(https://www.agora.io/en/) をご覧ください。Agora（NASDAQ：API）についての詳細および「Conversational AI Engine」については https://jp.vcube.com/sdk/conversational-ai-engine をご参照ください。

TripoAI（VAST）について

TripoAIはVASTの子会社で、AIを活用した先進的な3Dクリエーションプラットフォームです。ユーザーはプロトタイピング、デジタルコレクティブル、3Dプリンティング向けに、高品質な3Dモデルを自動生成・エクスポートできます。自動化とデザインインテリジェンスにより、想像力と創造をシームレスにつなぎます。