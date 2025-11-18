¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¤Ç11·î17Æü～ÍèÇ¯1·î30Æü¤Þ¤Ç×Å¿ðÎÛ¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ¡Ê¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½Â¸¤¹¤ëÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤µ»Ë¡¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¡Ë―¡Ö²æ¡Ê¤ï¤¿¤·¡Ë¤ÏÃ¯¤«¡¿Ž²突·¸Ö÷¿Í¡¿²æÀ§啥¿Í¡¿²æÀ§Ã¯¡×

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¤Ç11·î17Æü～ÍèÇ¯1·î30Æü¤Þ¤Ç×Å¿ðÎÛ¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ¡Ê¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½Â¸¤¹¤ëÅÀ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤µ»Ë¡¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¡Ë―¡Ö²æ¡Ê¤ï¤¿¤·¡Ë¤ÏÃ¯¤«¡¿Ž²突·¸Ö÷¿Í¡¿²æÀ§啥¿Í¡¿²æÀ§Ã¯¡×
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー50¼þÇ¯µÇ°Å¸Ⅳ¡Ö×Å¿ðÎÛ¼Ì¿¿Å¸¡Ø²æ¡Ê¤ï¤¿¤·¡Ë¤ÏÃ¯¤«¡¿Ž²突·¸Ö÷¿Í*¡¿²æÀ§啥¿Í¡¿²æÀ§Ã¯¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±Âç¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ëÅìµþÕíâÃÕóÌç³Ø¹»¤ò1931Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¼Ì¿¿²È¡¦×Å¿ðÎÛ¡Ê¥Ý¥ó¡¦¥ë¥¤¥ê¥ó¡¢1904-1984¡Ë¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤È30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢×Å¿ðÎÛ¤ÎÂ¹¤Î×Å²íÎÑ»á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆüÂæ¹çÆ±¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢µÒ²È¸ì¡¢ÂæÏÑ¸ì¡¢Ô¢¸ì¡ÊËÌµþ¸ì¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢Æ±°ì¤Ë¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤«¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡ÖŽ²突·¸Ö÷¿Í¡×¤Î¡ÖŽ²突¡×¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î´Á»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2Ê¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÉ½¼¨¡Ë¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸À¸ì¤Î¤¢¤ï¤¤¤òÀ¸¤¤¿ÂæÏÑ¤Î¼Ì¿¿²È¡¦×Å¿ðÎÛ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÃµ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡×Å¿ðÎÛ¤Ï¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ÎÂæÏÑ¤ÇµÒ²È¿Í¡Ê17À¤µªº¢¤«¤é¹Åì¾Ê¤Ê¤É¤«¤é°Ü½»¤·¤¿Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£1928Ç¯¤ËÅìµþÕíâÃÕóÌç³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢1931Ç¯¤ËÂè6´üÀ¸¤È¤·¤ÆÂ´¶È¡£ÆüËÜ¤Ç¼Ì¿¿¤ò³Ø¤ó¤ÀÂæÏÑ½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡×Å¿ðÎÛ¤Ïºß³ØÃæ¤Î3Ç¯´Ö¡ÊµìÀ©ÀìÌç³Ø¹»»þÂå¡Ë¡¢Åö»þ¹»Ä¹¤Ç°õºþÀ½ÈÇ½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿·ë¾ëÎÓÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ì¿¿»Õ¤Î¾®ÌîÎ´ÂÀÏº¤Ê¤É¤Î¶µ¼ø¿Ø¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¼Ì¿¿µ»½Ñ¤ÈÉ½¸½¤òÇ®¿´¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö»°¿§¥«ー¥Ü¥ó°õ²èË¡¡×¤Ë¤è¤ë¥«¥éーºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°¿§¥«ー¥Ü¥ó°õ²èË¡¡×¤Ï¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤òÍ×¤·¡¢¹©Äø¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë2¥ö·î¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»Ë¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿µ»Ë¡¤òÉ³²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÂçÊÑµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¯¥È¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¼Ì¿¿¤ÎÄ¬Î®¡¢±Æ¶Á¤¬¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°äÂ²¤ÈÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è ÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´ºîÉÊ¤òÂæÏÑ¤«¤é¼ÚÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂæÏÑ¼Ì¿¿»Ë¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¼Ì¿¿»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¡¦¥«¥éー¼Ì¿¿ºîÉÊÌó70ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡×Å¿ðÎÛ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¼Ì¿¿¤«¤éÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡Ö¸¸¤Î¼Ì¿¿²È¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤Î¼Ì¿¿²È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä¹¤¯²ÈÂ²¤Îµ²±¤Î¤Ê¤«¤À¤±¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²æ¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¼Ì¿¿Å¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüÂæ¹çÆ±¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÆüÂæ¼Ì¿¿»Ë¤Î¸òºø¤È·Ñ¾µ¨¡¨¡×Å¿ðÎÛ¤Î»ëºÂ¤«¤é¡×¤ò¡¢ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹5¹æ´Û¤Ç³«ºÅ¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï×Å²íÎÑ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÁÐÊý¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ìー¥¿ー¤ä¼Ì¿¿²È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨´ë²èÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖŽ²突·¸Ö÷¿Í¡×¤Î¡ÖŽ²突¡×¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î´Á»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2Ê¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÉ½¼¨¡£
¢¡´ë²èÅ¸¡Ö¼ÌÂç¥®¥ã¥é¥êー50¼þÇ¯µÇ°Å¸Ⅳ
¡Ö×Å¿ðÎÛ¼Ì¿¿Å¸¡Ø²æ¤ÏÃ¯¤«¡¿Ž²突·¸Ö÷¿Í¡¿²æÀ§啥¿Í¡¿²æÀ§Ã¯¡Ù¡×
¡Ú²ñ¡¡´ü¡Û 2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û 10:00～19:00
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û ÌÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë