【日本大学】雑誌「Pen＋」（日本大学特集号）発売のお知らせ
学校法人日本大学が雑誌「Pen」（株式会社CEメディアハウス発行）とタイアップした「Pen＋」（ペンプラス・日本大学特集号）が、11月18日（火）に発売されます。
本誌では、キャンパスの建築物を魅せる企画から、教育・研究の取り組みまで、多岐にわたる角度で「日本大学」を紹介しています。大学の学部だけでなく、付属校等に関する情報についても読者の方に知っていただける機会となるような、学校法人としての日本大学の魅力が詰まった一冊になっています。
■主な内容
・建築物を魅せるキャンパスグラビア「あなたの知らない日本大学のキャンパス」
16の学部等、幼稚園・こども園から高等学校までの37の付属校がある学校法人日本大学。そのなかから、いくつかのキャンパス等に焦点を当て、教育哲学とともに魅力ある建築物の数々を美しいグラビアとして掲載しています。
・学部等が横に連携する教育の取り組み
「学生が変える日本大学」をコンセプトに学生・教員・職員が一堂に会し、教育力の向上を目指す「日本大学 学生FD CHAmmiT」の様子や、全国11会場、約1万6000人の日本大学の新入生が一斉に集い、学部の枠を越えて語り合う「日本大学ワールド・カフェ」について、その教育内容とともに紹介しています。
・学生の課外活動を支援する「自主創造プロジェクト」
学生の「やってみたい」を実現する「日本大学自主創造プロジェクト」は、学部等を横断した学生の課外活動を支援する取り組みです。本年度、採択されたプロジェクトのなかから、4つのプロジェクトを紹介しています。
・学部等の枠を越えた研究の取り組み
日本大学の総合大学としてのスケールを土壌に行われる、学部等の枠を越えた研究のなかから、「N.U Cosmic Campus」（理工学部と芸術学部が連携する、宇宙×エンタメミッション）、「災害研究ソサイエティ」（地域や企業とも連携する、本学の知見を集めた研究共同体）、「医療とAI」（医学部の膨大なデータを用いて、生産工学部が開発するAIシステム）の3つの研究を紹介しています。
・付属校一覧
全国にある37つの付属校等について、それぞれの校訓や教育の理念を一つにまとめて紹介しています。
■発売に関する情報
発 売 日 令和7年11月18日（火）
販売書店 全国の主要な書店
電子書籍 Amazon Kindle、楽天Kobo
販売価格 書籍：1,320円（税込）／電子書籍：1,100円（税込）
発 行 株式会社CEメディアハウス
■問い合わせ先
【本企画に関すること】
日本大学 広報部 広報課
TEL：03-5275-8132 MAIL：honbukoho@nihon-u.ac.jp
【本誌の出版等に関すること】
株式会社CEメディアハウス
TEL：049-293-9553 公式WEBサイト：https://cccmh.co.jp
