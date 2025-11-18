新商品「チケット保険」の販売決定について～エンタメに安心を！　まずは劇団四季、松竹にて提供スタート～

ニッセイプラス少額短期保険株式会社

日本生命保険相互会社（代表取締役社長：朝日 智司）の子会社であるニッセイプラス少額短期保険株式会社（代表取締役社長：光本 正、以下「ニッセイプラス」）は、所定の事由で観劇をキャンセルした場合のチケット代を補償する「チケット保険」を、四季株式会社（以下劇団四季）、松竹株式会社（以下松竹）（五十音順、以下同様）の直接販売チケットを対象に提供することを、両社と合意しました。

１ ．協業内容・背景

ライブ・エンターテイメント市場はコロナ禍で一時大幅に縮小したものの、2023年には従前の市場規模を回復しており、“推し活”などの広がりにより今後の成長が見込める状況にあります。エンターテイメントのチケットは、一般に事前に日付を決めての予約購入が必要で、その後行けなくなった場合にも予約変更や払戻しが不可となるケースがほとんどです。近年、不正転売防止法により二次流通市場の整備が進んでいるところですが、コロナ禍を経て、体調に不安のある時などに無理なイベント参加を差し控えることが一般化するなど、お客様の「チケットを買ったものの行けなくなったらどうしよう」というお困りごとがより明確になってきたと考えております。

ニッセイプラスは、日本を代表する舞台演劇の担い手である、劇団四季、松竹の両社から、お客様の観劇スタイル、公演チケットの販売の仕組みや特徴などについて助言を受け、キャンセル費用補償保険の商品開発に取り組んでまいりました。今般、劇団四季、松竹両社の直接販売チケットを対象とする「チケット保険」として提供することとなりました。

ニッセイプラスでは、今後、演劇チケットのみならず、コンサート、スポーツ、テーマパークなどのチケットや、旅行、宿泊、交通機関移動代金などの様々なサービスの購買シーンにおいて、キャンセル費用補償保険を提供し、お客様、協業先（各種サービス提供の事業者）の双方にとってより満足度の高いエンターテイメント体験の実現を応援してまいります。

上記はイメージ画像です

２ ．ニッセイプラスの「チケット保険」の特徴と概要

１. ケガ、病気、交通遅延など、所定の事由で観劇をキャンセルした場合、チケット代を100%補償

２. 観劇スタイルに合わせて選べる、ベーシック、家族、グループの３つのプランを提供

３. 公式リセールが成立した場合、保険料を全額返金（チケットの適正な流通促進を尊重）

（チケット保険の商品概要、プラン詳細）

・補償事故の対象者：チケット利用者またはその家族

・キャンセル費用保険金支払額 ：チケット代金

・保険期間：１年以内

チケット保険 プラン詳細

※商品内容の詳細は、約款・重要事項説明書をご確認ください。

※「チケット保険」の正式名称は「快適生活応援保険（キャンセル費用補償特約付帯）」です。

※保険金支払額、保険料などは、観劇チケットの場合となり、他のサービスにおける保険金支払額、保険料とは異なります。

※当商品に関するご照会は、ニッセイプラス公式HP「お問い合わせフォーム」よりお問合わせください。

（サービス開始日）

松竹は本日より、劇団四季は2026年1月を目途に準備を進めており、それが整い次第、それぞれサービス開始となります。

■会社概要

１．名称 ニッセイプラス少額短期保険株式会社

２．代表者 代表取締役社長：光本 正

３．所在地 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル FINOLAB

４．設立 2021年4月30日

５．公式ＨＰ https://www.nissay-plus.co.jp/

■会社概要

１．名称 四季株式会社（劇団四季）

２．代表者 代表取締役：吉田 智誉樹

３．所在地 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目24番地7

４．設立 劇団創設 1953年7月14日

５．公式ＨＰ https://www.shiki.jp/

■会社概要

１．名称 松竹株式会社

２．代表者 代表取締役社長 社長執行役員：高橋 敏弘

３．所在地 東京都中央区築地4丁目1番1号

４．設立 創業：1895年 設立：1920年

５．公式ＨＰ https://www.shochiku.co.jp/