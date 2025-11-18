セゾン投信、旧文成小学校「いけほんまつり」にて親子向け金融教育イベントを開催

セゾン投信株式会社

豊島区（東京都豊島区、区長：高際みゆき）とセゾン投信株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：園部鷹博）は、2025年12月13日（土）に区民ひろば池袋本町（旧文成小学校）で開催される「いけほんまつり」にて、親子で楽しく学べる金融教育イベントを実施します。

本イベントは、豊島区が推進する地域区民ひろば構想モデル事業「子どもがいきいき過ごせるひろば」の一環として開催されるもので、セゾン投信は地域連携プロジェクト「TEAMとしま」の一員として、金融ジャンルに強い“区民ひろば”の特色づくりに貢献しています。

セゾン投信が提供する主な企画

池袋にある資産運用会社として地域課題に向き合う

昨今金融リテラシーを学ぶ機会が限られ、教育格差や金融トラブルが課題となっています。

セゾン投信は池袋に本社を置く資産運用会社として、この課題に真正面から取り組みます。地域コミュニティと連携し、親子が楽しみながら学べる金融教育を通じて、将来の資産形成に必要な知識を広げることを目指します。今回のイベントでは、地域課題の解決に貢献し、楽しさと学びを両立させる取り組みで会場を盛り上げます。

区民ひろば池袋本町「いけほんまつり」概要

・日時：12月13日（土）10時00分～16時00分（最終受付15時30分）

・会場：区民ひろば池袋本町（旧文成小学校内）

・参加費：入場無料（一部有料コンテンツあり）

・豊島区ホームページ(https://www.city.toshima.lg.jp/580/kurashi/hiroba/jigyo/2510311310.html)

【本件に関するお問合せ】

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

（平日9:00～17:00）

