MIYASHITA POWERFUL XMAS、12月1日（月）～12月25日（木）まで開催！
THE POWERPUFF GIRLS × MIYASHITA PARK～「好き」が全開！～パワーパフ ガールズのグリーティングイベントや、オリジナルグッズ、コラボメニューが登場
三井不動産商業マネジメント株式会社（東京都中央区）が運営する『RAYARD MIYASHITA PARK』（東京都渋谷区）は、「MIYASHITA POWERFUL XMAS」を12月1日（月）～12月25日（木）に開催いたします。
今年は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカ発の人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とコラボレーションし、キャラクターが館内に出現！フォトスポットなど、作品の世界観をお楽しみいただけます。また、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施するほか、RAYARD MIYASHITA PARKの店舗おすすめのクリスマスギフトや、クリスマス気分を盛り上げる期間限定メニューも販売いたします。「個性を解放」したMIYASHITA POWERFUL XMASをお楽しみください。
キャンペーンURL：https://www.miyashita-park.tokyo/schedule/?p=2714
－本リリースのポイント－
①RAYARD MIYASHITA PARKの店舗でしか味わえない、色とりどりのコラボメニューやコラボアイテムを限定販売！
RAYARD MIYASHITA PARK館内の飲食店舗とパワーパフ ガールズがコラボレーション。対象メニューやコラボアイテムのご注文でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
②パワーパフ ガールズとコラボ！RAYARD MIYASHITA PARK限定のオリジナルノベルティプレゼントやSNSキャンペーンも開催！
対象店舗で1会計7,500円（税込）以上お買い上げの方には、RAYARD MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルコンパクトミラーをプレゼント。また、各店舗より自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにぴったりな個性豊かなクリスマスおすすめアイテムが登場します。さらにMIYASHITA PARK公式およびパワーパフ ガールズ公式のInstagramのフォロー&いいね、公式Xのフォロー＆リポストでパワーパフ ガールズのグッズが抽選でもらえるなどのSNSキャンペーンを展開します。
③パワーパフ ガールズの世界観が楽しめる！期間限定の館内装飾やフォトスポットが登場
人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションビジュアルが館内各所に登場。装飾やサイネージ、フォトスポットによってパワーパフ ガールズの世界観を演出します。
④THE POWERPUFF GIRLS POPUP STORE「ガールズの休日」を開催！
期間中、South 2F 吹き抜け広場にてパワーパフ ガールズのPOPUP STOREを開催！RAYARD MIYASHITA PARK限定のクリスマスバージョンのステッカーなど、たくさんのグッズを展開します。お会計金額が3,300円（税込）以上で1個、クリスマスの衣装を着た可愛いガールズ達の缶バッチがランダムで貰えます。（先着順・数量限定）
⑤キャラクターたちと触れ合えるグリーティングイベントを開催！
イベント初日の12月1日（月）には、パワーパフ ガールズがRAYARD MIYASHITA PARKに来館し、グリーティングイベントを開催します。RAYARD MIYASHITA PARKでブロッサム、バターカップ、バブルスの3人と触れ合うことができます。
①RAYARD MIYASHITA PARKの店舗でしか味わえない、色とりどりのコラボメニューやコラボアイテムを限定販売！
館内飲食店舗とパワーパフ ガールズがコラボレーションし、RAYARD MIYASHITA PARKの店舗でしか味わえない色とりどりのコラボメニューを限定販売します。対象のコラボメニューやコラボアイテムのご注文でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
〈コラボメニュー〉
■パンとエスプレッソとまちあわせ（South 2F）
商品名：
パワーパフ ガールズ
パワフルXmasリースパンケーキ
金額：2,700円（税込）
※2～3名様でシェアしてお楽しみいただけます
商品名：
①バブルス ホワイトスノーチョコレート（左）
②ブロッサム ストロベリーマジックラテ（中央）
③バターカップ マッチャラテ（右）
金額：各900円（税込）
■ラニカイジュース（South 2F）
商品名：
パワーパフ ガールズ
アサイーPPGスペシャル
（オリジナルマグカップ付き）
金額：1,790円（税込）
※テイクアウトのみ
※1日15個限定販売となります
■MIYASHITA CAFE（South 2F）
商品名：
①パワーパフ ガールズ
パワーソーダ～バブルス～（左）（ステッカーset）
②パワーパフ ガールズ
パワーソーダ～ブロッサム～（中央）（ステッカーset）
③パワーパフ ガールズ
パワーソーダ～バターカップ～（右）（ステッカーset）
金額：各1,100円（税込）
※カップに貼ってあるステッカーと同じものを別途1枚お渡しします
②パワーパフ ガールズとコラボ！RAYARD MIYASHITA PARK限定のオリジナルノベルティプレゼントやSNSキャンペーンも開催！
アメリカ発の人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とRAYARD MIYASHITA PARKがコラボレーション。期間中オリジナルノベルティがもらえる「XMAS NOVELTY CAMPAIGN」では、対象店舗で1会計7,500円（税込）以上お買い上げの方を対象に、RAYARD MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルコンパクトミラーをプレゼントします。
さらに、MIYASHITA PARK公式およびパワーパフ ガールズ公式のInstagramのフォロー&いいね、公式Xのフォロー＆リポストで、抽選でグッズがもらえるキャンペーンをご用意しております。詳細はMIYASHITA PARKやパワーパフ ガールズの公式Instagram・Xをご確認ください。
＜XMAS NOVELTY CAMPAIGNアイテム詳細＞
オリジナルコンパクトミラー
【キャンペーン概要】
1会計7,500円（税込）以上お買い上げで、RAYARD MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルコンパクトミラーをプレゼントいたします。
■配布期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)
■配布場所：下記対象店舗にて ※お一人様1日1回まで
■キャンペーン対象店舗：
adidas Brand Center、and wander、CONVERSE TOKYO、DAYZ、DENIS MADE IN TOKYO、Face Records、G-SHOCK STORE、HARIO Lampwork Factory、instant skateboards、KO-GU、L’ECHOPPE、Macqlo、Matin Kim、NOSE SHOP、The Editorial、THE SHIBUYA SOUVENIR STORE、The University.、uka store、VISIONARIUM THREE、XEXYMIX SHIBUYA
＜注意事項＞
・本キャンペーンの内容は事前の告知なく変更、または終了させていただく場合がございます。
・景品がなくなり次第終了となります。
・賞品の交換、換金、返品、譲渡はできません。また、営利目的による転売等は固くお断りさせていただきます。
・お買上当日のレシートが対象となります。クレジットカードの控えなどは対象外となります。
・RAYARD MIYASHITA PARK内の対象店舗でのお買上げのみ有効となります。対象店舗は上記をご確認ください。
・金券類（各種商品券・ギフトカード、施設利用券、株主優待券・割引券、など）のお買上げは対象外とさせていただきます。
・生産過程で印刷ズレや、スレが生じる場合がございますが、交換はできかねますので予めご了承ください。
対象店舗において、クリスマスの時期におすすめのギフトを多数販売いたします。大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか。この機会にぜひお求めいただき、オリジナルコンパクトミラーをゲットしてください。
※以下商品は対象商品の抜粋です
■THE SHIBUYA SOUVENIR STORE（South 2F）
商品名：
上野風月堂のクリスマス
クリスマスパッケージのプティゴーフル、クリームサンド、チョコレートクランチ
金額：454円（税込）～1,404円（税込）
■G-SHOCK STORE（South 2F）
商品名：
G PRESENTS LOVER’S COLLECTION 2025
型番：LOV-25A-7AJR
金額：42,900円（税込）
③パワーパフ ガールズの世界観が楽しめる！期間限定の館内装飾やフォトスポットが登場
館内のフードホールやエントランスでは、思わず写真を撮りたくなるキャラクタービジュアルの装飾やサイネージの投影をするほか、ガールズたち3人と一緒に撮影できるフォトスポットを設置するなど、RAYARD MIYASHITA PARK全体でパワーパフ ガールズの世界観を演出します。
※画像はイメージです
④THE POWERPUFF GIRLS POPUP STORE「ガールズの休日」を開催！
South 2F 吹き抜け広場にて、期間中、パワーパフ ガールズのPOPUP STOREを開催します。先行販売のバッグ、チャーム、ポーチなどのほか、前回のPOPUP STOREで完売していた商品も多数販売します。
また、大人気のステッカーもRAYARD MIYASHITA PARK限定クリスマスバージョンが登場します。
POPUP STOREで商品をご購入いただいた方は、お会計金額が3,300円（税込）以上で1個、クリスマスの衣装を着た可愛いガールズ達の缶バッチがランダムで貰えます。（先着順・数量限定）
※整理券配布を予定しております
⑤キャラクターたちと触れ合えるグリーティングイベントを開催！
イベント初日の12月1日（月）には、パワーパフ ガールズがRAYARD MIYASHITA PARKに来館し、グリーティングイベントを開催します。RAYARD MIYASHITA PARKでブロッサム、バターカップ、バブルスの3人と触れ合うことができます。
※整理券配布を予定しております。詳細は後日発表予定。
＜パワーパフ ガールズとは＞
お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。ガールズパワー炸裂で、悪者たちに戦いを挑み、タウンズヴィルの平和のために戦います！
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
常識にとらわれず「自由」をわかちあう場”MIYASHITA PARK”
NO MORE NORMAL.
こだわりに、正解はない。
だから、たとえ物好きと言われても
じぶんの好きに、まっすぐでいよう。
じぶんの好きへ、はみだしていこう。
型になんて、はめられないあなたと
MIYASHITA PARKはともにありたい。
NO MORE NORMAL.
まっすぐ、はみだせ。
MIYASHITA PARKの想い
MIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、
商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。
開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。
そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。
「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。
「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要
■住所
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10
■営業時間
●ショップ：11:00～21:00 ※店舗により異なります
●レストラン：11:00～23:00 ※一部店舗は異なります
●フードホール：
平日11:00～22:30 土日祝10:30～22:30
■アクセス
JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・
田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅7番口より徒歩8分
※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。
■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS
公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/
Instagram：https://www.instagram.com/miyashitapark_/
X：https://x.com/miyashitapark_
