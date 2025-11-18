







【キャンペーン概要】

1会計7,500円（税込）以上お買い上げで、RAYARD MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルコンパクトミラーをプレゼントいたします。



■配布期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)

■配布場所：下記対象店舗にて ※お一人様1日1回まで

■キャンペーン対象店舗：

adidas Brand Center、and wander、CONVERSE TOKYO、DAYZ、DENIS MADE IN TOKYO、Face Records、G-SHOCK STORE、HARIO Lampwork Factory、instant skateboards、KO-GU、L’ECHOPPE、Macqlo、Matin Kim、NOSE SHOP、The Editorial、THE SHIBUYA SOUVENIR STORE、The University.、uka store、VISIONARIUM THREE、XEXYMIX SHIBUYA



＜注意事項＞

・本キャンペーンの内容は事前の告知なく変更、または終了させていただく場合がございます。

・景品がなくなり次第終了となります。

・賞品の交換、換金、返品、譲渡はできません。また、営利目的による転売等は固くお断りさせていただきます。

・お買上当日のレシートが対象となります。クレジットカードの控えなどは対象外となります。

・RAYARD MIYASHITA PARK内の対象店舗でのお買上げのみ有効となります。対象店舗は上記をご確認ください。

・金券類（各種商品券・ギフトカード、施設利用券、株主優待券・割引券、など）のお買上げは対象外とさせていただきます。

・生産過程で印刷ズレや、スレが生じる場合がございますが、交換はできかねますので予めご了承ください。



対象店舗において、クリスマスの時期におすすめのギフトを多数販売いたします。大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか。この機会にぜひお求めいただき、オリジナルコンパクトミラーをゲットしてください。

※以下商品は対象商品の抜粋です



■THE SHIBUYA SOUVENIR STORE（South 2F）









商品名：

上野風月堂のクリスマス

クリスマスパッケージのプティゴーフル、クリームサンド、チョコレートクランチ

金額：454円（税込）～1,404円（税込）



■G-SHOCK STORE（South 2F）









G PRESENTS LOVER’S COLLECTION 2025

型番：LOV-25A-7AJR

金額：42,900円（税込）



③パワーパフ ガールズの世界観が楽しめる！期間限定の館内装飾やフォトスポットが登場

館内のフードホールやエントランスでは、思わず写真を撮りたくなるキャラクタービジュアルの装飾やサイネージの投影をするほか、ガールズたち3人と一緒に撮影できるフォトスポットを設置するなど、RAYARD MIYASHITA PARK全体でパワーパフ ガールズの世界観を演出します。









※画像はイメージです



商品名：①パワーパフ ガールズパワーソーダ～バブルス～（左）（ステッカーset）②パワーパフ ガールズパワーソーダ～ブロッサム～（中央）（ステッカーset）③パワーパフ ガールズパワーソーダ～バターカップ～（右）（ステッカーset）金額：各1,100円（税込）※カップに貼ってあるステッカーと同じものを別途1枚お渡しします②パワーパフ ガールズとコラボ！RAYARD MIYASHITA PARK限定のオリジナルノベルティプレゼントやSNSキャンペーンも開催！アメリカ発の人気アニメ「パワーパフ ガールズ」とRAYARD MIYASHITA PARKがコラボレーション。期間中オリジナルノベルティがもらえる「XMAS NOVELTY CAMPAIGN」では、対象店舗で1会計7,500円（税込）以上お買い上げの方を対象に、RAYARD MIYASHITA PARKとパワーパフ ガールズのオリジナルコンパクトミラーをプレゼントします。さらに、MIYASHITA PARK公式およびパワーパフ ガールズ公式のInstagramのフォロー&いいね、公式Xのフォロー＆リポストで、抽選でグッズがもらえるキャンペーンをご用意しております。詳細はMIYASHITA PARKやパワーパフ ガールズの公式Instagram・Xをご確認ください。＜XMAS NOVELTY CAMPAIGNアイテム詳細＞オリジナルコンパクトミラーSouth 2F 吹き抜け広場にて、期間中、パワーパフ ガールズのPOPUP STOREを開催します。先行販売のバッグ、チャーム、ポーチなどのほか、前回のPOPUP STOREで完売していた商品も多数販売します。また、大人気のステッカーもRAYARD MIYASHITA PARK限定クリスマスバージョンが登場します。POPUP STOREで商品をご購入いただいた方は、お会計金額が3,300円（税込）以上で1個、クリスマスの衣装を着た可愛いガールズ達の缶バッチがランダムで貰えます。（先着順・数量限定）※整理券配布を予定しております⑤キャラクターたちと触れ合えるグリーティングイベントを開催！イベント初日の12月1日（月）には、パワーパフ ガールズがRAYARD MIYASHITA PARKに来館し、グリーティングイベントを開催します。RAYARD MIYASHITA PARKでブロッサム、バターカップ、バブルスの3人と触れ合うことができます。※整理券配布を予定しております。詳細は後日発表予定。＜パワーパフ ガールズとは＞お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。ガールズパワー炸裂で、悪者たちに戦いを挑み、タウンズヴィルの平和のために戦います！THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)常識にとらわれず「自由」をわかちあう場”MIYASHITA PARK”NO MORE NORMAL.こだわりに、正解はない。だから、たとえ物好きと言われてもじぶんの好きに、まっすぐでいよう。じぶんの好きへ、はみだしていこう。型になんて、はめられないあなたとMIYASHITA PARKはともにありたい。NO MORE NORMAL.まっすぐ、はみだせ。MIYASHITA PARKの想いMIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要■住所〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10■営業時間●ショップ：11:00～21:00 ※店舗により異なります●レストラン：11:00～23:00 ※一部店舗は異なります●フードホール：平日11:00～22:30 土日祝10:30～22:30■アクセスJR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅7番口より徒歩8分※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/Instagram：https://www.instagram.com/miyashitapark_/X：https://x.com/miyashitapark_