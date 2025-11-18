FABRIC TOKYOに、 “高ストレッチ生地専用” の裏地が新登場、秋冬は大人気ジャージーセットアップをより暖かく、より快適に
CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、ビジネスカジュアルジャケットで選択できるカスタマイズに、伸縮性の高い裏地「ストレッチジャージー」をリリースいたしました。
これまで、人気のジャージーセットアップをはじめ、高いストレッチ性を持つビジネスカジュアルジャケットは、その動きやすさを制限しないよう「半裏仕様」のみ、お仕立てが可能でした。
このたび「秋冬シーズンはストレッチアイテムも総裏地にしたい」というお客さまの声に応えて、表地の伸縮性を損なわない裏地を追加。
ストレッチ性の高い生地でも「総裏地」を、オーダーいただけるようになりました。
カラーは全6色、3,000円のオプション価格で追加が可能です。
人気の高ストレッチ素材を、秋冬シーズンにも快適にお届け
働き方が多様化し、ビジネスウェアのカジュアル化が急速に進んだコロナ禍以降。
さまざまな機能性を持つビジネスウェアが、定着しつつあります。
なかでも、高いストレッチ性を持つセットアップは、スポーツウェアのような着心地とスーツの見栄えを兼ね備え、多くのお客さまに好評いただいているアイテムです。
PREMIER JERSEY WOOL
「着心地の快適さ」と「動きやすさ」が人気の高ストレッチ生地は、その機能を最大限発揮するため、これまで「半裏仕様」でのみお仕立てが可能でした。
セットアップの魅力の一つである「軽さ」を一層感じられる仕様ですが、「保温性や生地へのダメージ軽減が期待できる総裏仕様を、ストレッチスーツでも選びたい」というお客さまも。
半裏仕様
総裏仕様
そのようなお客さまの声を受け、2025年秋冬シーズンに合わせて、約1年の期間をかけ高ストレッチ生地専用の裏地を開発、このたびのリリースに至りました。
ストレッチ性に優れたジャージー裏地が、表地の伸縮性を損ねることなく、秋冬シーズンをより快適にします。
カラーはブラック、ダークネイビー、ベージュ、ブラウン、グリーンブルー、ライトグレーの全6色。3,000円のオプション価格で選択が可能です。
対象アイテムについて
このたびリリースの裏地「ストレッチジャージー」は、ビジネスカジュアルセットアップ、およびビジネスカジュアルジャケットのなかでも、高いストレッチ性を備えた生地にのみ選択いただけます。
対象アイテムはこちら
セットアップ：https://fabric-tokyo.com/products/list/stretch-lining-co-ord-set
カジュアルジャケット：https://fabric-tokyo.com/products/list/stretch-lining-casual-jacket
ラインナップの一部をご紹介
BRIGHT CUPRA JERSEY
セットアップ：55,000円（税込）
素材：ポリエステル 93%, キュプラ 7%
生地生産国：日本, 生産国：インドネシア
商品ページはこちら(https://fabric-tokyo.com/products/bright-cupra-jersey?slug=bright-cupra-jersey-dark-navy-pinhead-business-casual-co-ord-set-l2524a335)
今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。
FABRIC TOKYOとは
“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。
一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。
公式サイト
https://fabric-tokyo.com/
会社概要
株式会社FABRIC TOKYO
所在地:東京都渋谷区代々木1丁目24-10 TSビル 2階
代表取締役CEO:森 雄一郎
事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営
URL：https://corp.fabric-tokyo.com/