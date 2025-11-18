【福井県林業】福井県の森林で働くってすばらしい！ YouTubeチャンネル登録者数100万人超えの大人気アニメ『そろ谷のアニメっち』と「福井県」がコラボしたPR動画を公開しました。（全3話）
福井県県産材活用課（以下、福井県）では、福井県の林業の魅力を県内外の若い世代に向けて発信し、林業への関心と就業意欲を高めることで、県内の林業就業者や「ふくい林業カレッジ」の入校生を増やすことを目的にPR動画を制作しました。
■ 福井県林業PR動画の公開
PR動画は「そろ谷」の作風を生かしたコント形式のアニメーション仕立てで、第1話は福井県に転勤してきたサラリーマンと林業ギャル、第２話は進路に悩む高校生たち、第3話は林業で働く新人と先輩といった3つのシチュエーションで、福井県の林業や「ふくい林業カレッジ」の魅力をお伝えしています。PR動画は、令和7年11月18日から以下の福井県県産材活用課公式YouTubeチャンネルで公開されるほか、下旬頃より全国向けにYouTube動画広告を実施します。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8_KvI2-H-E8 ]
▶︎福井県×そろ谷のアニメっち「移住編」（＃１）
https://youtu.be/8_KvI2-H-E8
▶︎福井県×そろ谷のアニメっち「学生編」（＃２）
https://youtu.be/SQmAVG8R-EU
▶︎福井県×そろ谷のアニメっち「新人編」（＃３）
https://youtu.be/5M_e7jjzSDk
■ 「ふくい林業カレッジ」とは
令和8年度研修生募集中！（2/13まで）
「ふくい林業カレッジ」は、新卒者など若い世代を中心に、全国から林業への就業希望者を募り、林業に関する基礎知識や林業の就業に必要な技術・資格の習得を目的とした研修を行い、福井県の林業の即戦力となる人材を育成する研修機関です。長期コースと短期コースの2コースがあり、将来の福井県の林業を担う人材を育成しています。受講料および資格取得費用は無料となっています。
ふくい林業カレッジの概要については、PR動画第2話でわかりやすく紹介しています。
▶︎ふくい林業カレッジ公式HP
https://www.ffsc.jp/college/
▶︎令和８年度ふくい林業カレッジ研修生を募集中
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/college.html
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SQmAVG8R-EU ]
◼️ 福井県の森林で働きませんか!?
福井県は県土の４分の３が森林です。その森林を管理し育成した樹木を伐採・植林することで、人々の生活に必要な木材を生産するのが林業です。近年は森林の有する機能の１つである、土砂災害防止機能や地球環境保全機能への期待が大きく、林業はその重要な役割も担っています。林業は、自然の中で働く喜びに加えて、人々の安全や環境への貢献ができる社会的意義のある仕事です。
現在、戦後に植林された森林が十分に育ち、木材として利用できる段階になりました。先人の残してくれた森林をしっかり活用し、次の世代へ繋ぐ新たな森林を作っていくために、今、福井県の森林で働く担い手を必要としています。
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=5M_e7jjzSDk ]
■ プレゼントキャンペーン実施中
福井県林業PR動画（全3話）をご視聴いただき、アンケートに回答すると抽選で20名様に「QUOカードPay（3,000円分）」が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。ご応募締め切りは2026年2月28日(土)23:59まで。奮ってご応募ください。
▶応募フォームはこちら
https://business.form-mailer.jp/fms/6b4eeae9315925
■ 林業事業体ガイドブック「RINGYO」
林業事業体ガイドブック表紙
福井県では、林業の担い手確保を目的としたふくい林業事業体ガイドブック「RINGYO」を公開中です。ガイドブックでは、県内で林業を行う企業（林業事業体）約20社の会社概要や採用情報などを紹介しています。普段目にする機会の少ない山で働く人々の表情や思いなど林業の魅力を感じられる内容となっていますので、林業に興味がある方や林業への就職を考えている方はぜひご覧ください。
▶︎林業事業体ガイドブック「RINGYO」をPDFで見る
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kensanzai/jigyoutaigaidobukku_d/fil/allpage.pdf
■ 公式SNSアカウント
福井の森林に興味のある方を対象に、「ふくい林業カレッジ」の日々の活動やオープンキャンパスの情報などを発信しています。
▶︎ふくい林業カレッジ公式Instagram
https://www.instagram.com/fukui_ringyo_college/
▶︎福井県 県産材活用課公式YouTube
https://youtube.com/channel/UCRODug_zRTMEz4w4i5XPH1g?si=rjaAGfFqD_kVuTKc
■ 「そろ谷」プロフィール
株式会社ディー・エル・イー所属クリエイター
サンリオやコロコロコミックの新規コンテンツを始め、TOHOシネマズの幕間アニメや地上波アニメなど、多くのオリジナル作品の企画開発を行い、自ら監督・脚本・アニメ制作・声優を務めるクリエイター。代表作であるコントアニメ『そろ谷のアニメっち』はYouTube登録者数108万人、総再生数9億8152万回（平均再生約200万回）を記録し、新しい笑いを求める若年層から高い評価を得ている。ペンネームは「そろそろ谷川」略して「そろ谷」、名付け親は放送作家の高須光聖氏。
▶︎YouTubeメインチャンネル「そろ谷のアニメっち」
https://www.youtube.com/@sorotani
《本件に関する一般の方からのお問い合わせ》
福井県農林水産部 県産材活用課
電話：0776-20-0448
メール：kensanzai@pref.fukui.lg.jp
《林業カレッジに関するお問い合わせ》
ふくい林業カレッジ事務局
電話：0776-50-0345
メール：kikin@fukuimoriren.jp