¡Ú¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍÉ¬¸«¡ª¡ÛÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®--µ×Ìî·½°ì»á¡¦¥³¥¢¥é¾®Íò»á¤¬¡È·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡É¤È¤·¤Æ»²²è
SNSÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô230Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎTestosterone¡Ê@badassceo¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼¶³Í¤¡Ë¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¼Ò²ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë2Ì¾¤Î·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÎÎ°è¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÎÎ°è¤Î´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë²¼µ¤´Ï¢ÍíÀè¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¡×¤È¤Ï
Testosterone¤¬¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤ò·ò¹¬¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://testosterone.jp.net/
¢£ ¡Ö·ò¹¬¡×¤È¤Ï
ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÃ±¸ì¤Ç¤¹¡£·ò¹¬¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¡¢»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢Ìë¤Ï¥°¥Ã¥¹¥êÌ²¤ì¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤âµ¤Ê¬¤âºÇ¹â¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Testosterone¤¬È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö·ò¹¬¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤â¡¢¿¦¶È¤â¡¢Çº¤ß¤â°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¨¡¨¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¡×¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬½¢Ç¤¡£Testosterone¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡Ö·ò¹¬¡×¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¤´¾Ò²ð
µ×Ìî·½°ì»á
¡Ú¼«¸Ê¾Ò²ð¡Û
¸µ¥Õ¥£¥¸ー¥¯¶¥µ»³¬µéÊÌÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¶¥µ»¼Ô¡£YouTuber¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥ÊーÎò18Ç¯¤Ç·ÃÈæ¼÷¤È²£ÉÍ¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò·Ð±Ä¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¡£
¡Ú½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤ÓÌÁÍ§Testosterone¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³Æ¼ïSNS¥ê¥ó¥¯¡Û
YouTube¡§https://www.youtube.com/@hisanolabo
X¡§https://x.com/hisano1012
Instagram¡§https://www.instagram.com/hisano_natural/
¥³¥¢¥é¾®Íò»á
¡Ú¼«¸Ê¾Ò²ð¡Û
¾þ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¶Ú¥È¥ì¤ä¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶¥µ»½Ð¾ì¤ä¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËYouTube¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¡£¸µ·Ý¿Í¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·ÉñÂæ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤â¡£
¡Ú½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È¡Û
ºÇ¶á²ø²æ¤¬½Å¤Ê¤ê°ìÃ¶Éå¤ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤»¤º¶ÚÆù¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÄü¤á¤Æ¤â¤Þ¤¿ºÆ³«¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡£·ò¹¬¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï²¿²ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ú³Æ¼ïSNS¥ê¥ó¥¯¡Û
YouTube¡§https://www.youtube.com/@vmmtkk
X¡§https://x.com/koooarashi
Instagram¡§https://www.instagram.com/kk601012/
¢£ Testosterone»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
µ×Ìî¤µ¤ó¡ª¥³¥¢¥é¤µ¤ó¡ªOWN.¤Ë°ú¤Â³¤ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤Ç¤â¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·ò¹¬¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¶ÚÆùÎÌ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¶ÚÆù¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡ª
¢£ ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥áー¥¸
·ò¹¬¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¬¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡È·ò¹¬¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
<¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¤¥áー¥¸>
£±. ¥Ç¥¸¥¿¥ë/SNSÈ¯¿®»Üºö¡Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦PRÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¡Û
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢X¡¦Instagram¡¦YouTube¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¥³¥é¥Ü´ë¶ÈÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¿®¡£Ã±È¯¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ÎÍýÇ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÃúÇ«¤ËÉ³²ò¤¯¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ëÏ¢ºÜ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÀìÌçÀ¤È¿®ÍêÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¼¤¤¶¦´¶¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£².¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó/ÂÎ¸³·¿»Üºö¡Ú¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦PRÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¡Û
¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¦´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¡£SNS¤Ç¤Î»öÁ°¹ðÃÎ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ°²è»£±Æ¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー²½¡¦»ö¸å¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î½¸µÒ¡¦³È»¶¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤«¤éÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³.·ò¹¬·Ð±Ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ú¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¦Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¸þ¤±¡Û
´ë¶È¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è Ë¡¿Í¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥µー¥Ó¥¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¦¿Íºà¾Ò²ð¡¦Âð¿©¡¦¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¡£¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¬¤ò»Ù¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë"·ò¹¬·Ð±Ä"¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ë¡¿Í¥Ñー¥È¥Êー¡¦·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸
¸½ºß¡¢¡Ö·ò¹¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë ¡È·ò¹¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¡É ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶ÈÍÍ¡¦ÃÄÂÎÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×
¡Ö¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì½ï¤Ë ¡È·ò¹¬¡É ¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚË¡¿Í¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¡Û
¡È¿ÈÂÎ¡É¤Î·ò¹¬¤ò»Ù¤¨¤ëÎÎ°è
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/142578/table/38_1_4c61f09cfe10afb2d3dd71227257891e.jpg?v=202511190156 ]
¡È¿´¡É¤Î·ò¹¬¤ò»Ù¤¨¤ëÎÎ°è
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/142578/table/38_2_10bc2e9b122018a3f9a372487b73fc3a.jpg?v=202511190156 ]
¡Ú·ò¹¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Û
³ÆÎÎ°è¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
¡¦¤´¼«¿È¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö·ò¹¬¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤
¡¦ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è / Testosterone ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥áー¥ë°¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§testosterone@livetoon.net
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon¤Î»ö¶È
³ô¼°²ñ¼ÒLivetoon¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëIP¤Î¿·»þÂå¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£Testosterone»á¤È¶¦¤ËÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤ò±¿±Ä¤·¡¢Èà¤È¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://livetoon.net/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ/¸Ä¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§testosterone@livetoon.net
ÆüËÜ·ò¹¬²½·×²è¤ÎË¡¿Í¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://x.gd/wEib(https://x.gd/wEibt)