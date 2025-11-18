〈どっちの地獄がまだましなのか。〉阿部和重による、読み手の現実をハックする究極の作品集『ULTIMATE EDITION』が待望の文庫化！　著者自らが語る「全作品解説インタビュー（全8回）」公開開始

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、現代日本文学をリードし続ける作家、阿部和重による珠玉の短編集『ULTIMATE EDITION』を、河出文庫より2025年11月6日に刊行いたしました。

1994年「アメリカの夜」での衝撃的なデビュー以来、『グランド・フィナーレ』（第132回芥川龍之介賞）、『ピストルズ』（第46回谷崎潤一郎賞）ほか数々の文学賞に輝き、2019年に完結した、郷里・山形県神町を舞台としたサーガ「神町三部作」（『シンセミア』『ピストルズ』『Orga(ni)sm』）など、新作発表ごとに読者へ新たなインパクトを与え、熱狂をもって迎えられる著者による、約10年ぶりとなる第二短編集（単行本2022年10月刊）。

30余年にわたる作家生活で世に送り出した数多の傑作長編のエッセンスを熟練の手つきで磨き上げ、さらなる深化をとげた、シャープな切れ味の物語をぜひお楽しみください。

究極の作品集『ULTIMATE EDITION』

老いた教官を訪ねたロシア軍特殊部隊員、「仮想時空修学旅行」で内戦中のシリアへ降り立つ22世紀の高校生、人生の再起をかけた高級車窃盗闇バイト……。一触即発の現代を生きる者たちの無垢な心を円熟の筆致で描き、読み手の現実をハックする究極の作品集。

極右大統領、イーロン・マスクが登場する作品から、アイドルグループ「嵐」、「A.B.C-Z」とのコラボレーション作品まで、著者ならではの複眼的視点、バラエティに富んだ16編を収録。

Ultimate Edition PLAYLIST

Ultimate Edition PLAYLIST

Hunters And Collectors

Аноун

Drugs And Poison

Across The Border

It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

Eeny, Meeny, Miny, Moe

Green Haze

扉の陰の秘密

Set Me Free

Goodbye Cruel World

Sound Chaser

Watchword

Hush...Hush, Sweet Charlotte

Let’s Pretend We’re Married

Neon Angels On The Road To Ruin

There’s A Riot Goin’ On

解説 佐藤良明

ロシア軍が進行し、安倍元首相が銃撃され、特殊詐欺も凶暴化していく時代、

映画『パラサイト』や『ジョーカー』と競うように、現代の資本主義リアリズムを邁進する、

阿部和重のハードロックな文学を堪能しよう。

――佐藤良明（アメリカ文学研究／本書「解説」より）

『ULTIMATE EDITION』全作品解説インタビュー（全8回）を連日公開！

Web河出にて「阿部和重インタビュー／河出文庫『ULTIMATE EDITION』刊行記念 全作品解説（全8回）」を本日より連日公開いたします（公開時間は正午予定）。

■阿部和重インタビュー第1回／「Hunters And Collecters」「Аноун」

https://web.kawade.co.jp/tameshiyomi/156408/

全収録作品のコンセプト、執筆手法から、隠されたネタの存在まで、阿部和重作品を知り尽くすライター、フィクショナガシンを聞き手に、著者自らが本書の魅力を縦横に語る全8回のスペシャルインタビュー。

読前、読後のどちらでも楽しめること請け合いです。ぜひご覧ください。

近刊予告『阿部和重クロニクルズ（仮）』が2026年春刊行予定！

創作について、大江健三郎、蓮實重彦、ブルース・リー、あだち充、北野武、ヴェンダース、ゴダール、中上健次、アイドル、ヤンキー、アメリカ……デビューから30余年を経て、阿部和重の〈小説以外の仕事〉がついに一冊にコンパイル。

あらゆる媒体に発表した圧巻の1,300枚を項目ごとに編んだ、まさしく「決定版」が、2026年春、小社より刊行予定です。ぜひご期待ください。

著者紹介

阿部和重（あべ・かずしげ）

1968年、山形県生まれ。94年「アメリカの夜」で群像新人文学賞を受賞しデビュー。99年『無情の世界』で野間文芸新人賞、2004年『シンセミア』で伊藤整文学賞・毎日出版文化賞、05年『グランド・フィナーレ』で芥川龍之介賞、10年『ピストルズ』で谷崎潤一郎賞を受賞。他の著書に『アメリカの夜 インディヴィジュアル・プロジェクション 阿部和重初期代表作I』『無情の世界 ニッポニアニッポン 阿部和重初期代表作II』『ABC〈阿部和重初期作品集〉』『ミステリアスセッティング』『クエーサーと13番目の柱』『Delux Edition』『映画覚書vol.1』『キャプテンサンダーボルト』（伊坂幸太郎との共著）『Orga(ni)sm』『ブラック・チェンバー・ミュージック』などがある。

書誌情報

書名： ULTIMATE EDITION（河出文庫）

著者： 阿部和重

仕様：文庫判／並製／352ページ

発売日：2025年11月6日

税込定価：1,397円（本体1,270円）

ISBN：978-4-309-42228-2

カバーデザイン：常盤響

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422282/