日本のクラフトマンシップが息づく限定コレクション「Product Of VOLCOM Japan」カイハラ デニム

VOLCOMは30年以上にわたり、スケート、サーフ、スノー、音楽といったカルチャーに根ざしたアパレルをつくり続けてきました。

アンバサダーやアスリート、スケートボーダー、ツアーミュージシャンたちによるロードテストを通じ、生地の風合いやフィット感、機能性、耐久性を追求。

その飽くなき探求心から、快適で高品質なデニムウェアが生まれ続けています。

今回、そのVOLCOMがパートナーに選んだのは、広島県福山市にあるカイハラデニム。

70年以上にわたり、伝統的なセルビッチデニムを生産し、世界的にも名高いデニム工場として知られています。

この豊かなデニムの歴史と技術を背景に、VOLCOMとカイハラが共同開発したデニムが誕生しました。

アーカイブから着想を得たデニムジャケットとパンツは、

日本のヴィンテージ・ストリートウェアとVOLCOMのスピリットが融合した、“ストリートの定番”として新たな価値を生み出しました。

Product of VOLCOM Japan コレクションとして、日本から世界へ、日本文化と熟練の技術からインスピレーションを受けて生まれたこの限定ラインは、順次グローバルでもリリースされます。

セルビッジデニム（Selvedge Denim）とは、デニム生地の中でも特に高品質とされる“旧式織機を使用し職人の手で丁寧に織られた“本物のデニム”。

【 VOLCOMとは 】

1991年に誕生したVOLCOMは、スケート・サーフ・スノー・音楽・アートを軸に、「True To This -自分自身に忠実に生きる」精神を原点に持つ。挑戦を恐れず進み続ける人たちと共にプロダクトを開発し、共鳴する仲間たちとカルチャーを築きあげてきました。VOLCOMはこれからも、“自分らしく生きる”その姿勢を支えていきます。

