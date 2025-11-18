【無料cars サクセスセミナー】整備単価150％増を実現！LINE活用で後日入庫・車販チャンスを逃さない！自動発掘の成功事例を紹介

cars 株式会社

整備工場の売上を左右するのは、車検や点検の“その後”にある商談機会。

しかし、後日入庫や車販のチャンスを管理しきれず、結果的に取りこぼしてしまうケースも多いのが現実です。

この度、LINEを活用して見込み顧客を自動で発掘し、整備単価を150％まで引き上げた実践ノウハウを公開する【サクセスセミナー】を開催します。

ITやデジタルが苦手な方でも安心して学べるよう、専門用語を使わず、実際の画面デモを交えながら“誰でも再現できる仕組み化の方法”をわかりやすく解説します。

サクセスセミナーでわかること

対象

参加者限定の特典あり

- 整備単価を150％向上させた実際のLINE活用事例- 後日入庫・車販チャンスを自動で発掘する仕組みの構築法- 属人的な営業に頼らず、再来店・販売につなげるコミュニケーション設計- デジタルに不慣れな現場でも無理なく導入できる実践ステップ- 車販・後日入庫の取りこぼしを減らし、整備単価を上げたい経営者・責任者- 公式LINEをさらに活用したいサービスマネージャー・フロント担当者- 少人数体制でも販売・入庫チャンスを自動的に増やしたい整備工場経営者- ITやAI導入に抵抗があるが、現場で成果が出る具体的な方法を知りたい方

本セミナーでは、当日ご参加いただいた方限定の特典をご用意しています。

セミナー受講後すぐにご活用いただける、お得で実践的な内容となっておりますので、ぜひこの機会にお役立てください。

開催概要

- 日時：11月21日（金）13:30～14:30- 形式：オンラインセミナー（Zoom配信）- ※PCが苦手な方でも、リンクをクリックするだけで参加できます- 参加費：無料- 登壇者：cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 堀 大樹cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 佐々木 孝太

※定員に達した場合は、ご参加をお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。

※競合企業およびセミナー対象とは無関係と判断した場合は開催のご案内を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91408/table/129_1_d571d009d25656105e813fc55148800b.jpg?v=202511190126 ]

「cars MANAGER」について

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

