【衝撃】フランチャイズの時代が終了する『常識をぶっ壊す』新しい分校モデルが答えに。

株式会社ファンブレードなぜ今、KDAドローンスクールが「フランチャイズの時代は終了」と宣言するのか。

それは、ドローン事業に参入する経営者や個人事業主が、従来のFCモデルが課す『高額初期費用』や、国家資格化に伴う『監査地獄』とも呼べる膨大な事務作業に追われ、疲弊している現実があるからです。

我々は、これらの問題を抜本的に解決する『分校モデル』の展開を本格化します。加盟金0円で参入障壁を撤廃し、最も重い負担である「監査対応」と「事務作業」を本部が丸ごと代行。

これにより、経営者は“利益に命かける活動”（集客と講習）だけに100%集中できる環境を構築し、パートナー（分校事業者）の「確実な収益化」を実現します。

1兆円市場の「光」と、参入者が直面する『監査地獄』という名の壁

ドローン市場は2030年までに1兆円規模に達すると予測されており、その活用範囲は空撮やエンターテイメントから、物流、災害対応といった社会インフラにまで急速に拡大しています。テレビやSNSでドローン映像を目にする機会も増え、その利便性や将来性に多くの人が気づき始めています。

しかし、この急成長の裏で、業界は大きな課題に直面しています。それは、機体性能の向上に「制度」が追いついていないという現実です。

特に2022年の国家資格制度開始以降、「安全確保」という大義名分の下、手続きは異常なほど複雑化し、現場を無視した「書類先行」の管理体制が常態化しています。

これが、私たちがリード文で述べた『監査地獄』の正体です。

新規参入する事業者は、この「利益を一切生まない作業」にリソースを奪われ、本来“命をかけるべき”「集客」や「講習」にたどり着く前に疲弊している。それが業界のリアルな現状です。

なぜ従来のフランチャイズモデルは『経営の悪手』なのか

ドローンスクール事業への参入時、多くの経営者が思考停止でフランチャイズ加盟を選択してしまいます。しかし、それこそが事業の成功を阻む『最大の罠』です。

我々が「時代が終了した」と断言する、旧来型FCモデルが抱える「4つの構造的欠陥」を以下に列挙します。

【FCモデルの「4つの構造的欠陥」】

１.高額な初期費用（参入障壁）: 加盟金や、指定された機材、内装費など、事業開始までに多額の初期費用を要求されます。

２.継続的なコスト負担(固定費地獄）: 売上が0円の月でも、監査費用やシステム利用料などのランニングコスト（固定費）が強制的に発生します。

３.運営の不自由さ(経営権の欠如）: 価格設定や教材の変更、使用機材の選定に至るまで、本部の承認が必須。自由な事業運営（経営）が困難です。

４.一方的な契約の縛り（奴隷契約）: 長期の契約期間が設定され、途中解約には高額な違約金が発生するのが一般的です。

そして、これら（１.～４.）を超える最大の“地獄”は、国家資格スクールとして運営するために必須となる、我々が『監査地獄』と呼ぶ「膨大な事務作業」と「監査対応」です。

国が定めるルール通りに受講生の記録を管理し、大量の資料を提出し、年1回の監査に対応する。

これら利益を一切生まない作業に追われ、本来“利益に命かける活動”であるべき「集客」や「講習」にリソースを割けず、疲弊しているスクールが後を絶たない。それが業界のリアルな「実情」です。

なぜKDAが「答え」を知っているのか？『監査地獄』の“当事者”としての証言

我々が「FCは悪手」「監査は地獄」と断言できるのは、我々自身が2022年の制度開始時、その『地獄』を生き残った“当事者”だからです。

この「地獄」の本質は「ISO規格」に酷似した監査にある。

我々は、行政書士やFCに高額な費用を払っても、「監査対応できる社内の専門家」が育たず、コストだけが膨らみ挫折・廃業していくスクールを、目の当たりにしてきました。

この業界的欠陥を解決する唯一の「答え」こそが、『分校モデル』です。

事実、京都・神奈川のパートナーも、「間接的な負担の大きさ」で躊躇していた“ロジカルな層”。我々のモデルは、彼らにとって唯一の「答え」だと実証されています。

FCの「構造的欠陥」を破壊する、KDAドローンスクール『分校モデル』という「答え」

前セクションで列挙した、旧来型FCが抱える「構造的欠陥（経営の悪手）」のすべて。

私たちKDAドローンスクールは、それらを“すべて解決”するために『分校モデル』を提示します。

これは、FCの「縛り（奴隷契約）」や「無駄なコスト（固定費地獄）」を徹底的に排除し、

パートナーの「確実な収益化」だけにフォーカスした、唯一無二の事業モデルです。

FCの「4つの構造的欠陥」を完全破壊する、KDA『分校モデル』の「4つの答え」

１.『固定費地獄』からの解放（加盟金・ランニングコスト0円）

加盟金は一切0円です。さらに、ロイヤリティは売上が発生した時のみ。つまり、売上が0円の月のリスクも0円です。本業の都合で稼働できない月があっても、FCのような「固定費地獄」に陥ることはありません。

２.『監査地獄』の完全代行（利益活動への集中）

これこそが『分校モデル』最大の核です。経営者を疲弊させる「監査対応」、そして利益を一切生まない「膨大な事務作業」は、すべて本部であるKDAが丸ごと巻き取ります。 これにより、経営者は、本来“利益に命かける活動”であるべき「集客と講習」だけに、リソースを100%集中できます。

３.『経営権の欠如』の否定（圧倒的自由度）

FCのような「価格設定の縛り」「教材の縛り」といった厳格なルールは一切ありません。「KDAスクール 北海道」のような地域性、「KDAスクール 〇〇」のような独自の屋号も可能です。本部のノウハウや実績をフル活用しながら、経営者の才覚で自由に事業を運営できます。

４.『奴隷契約』の撤廃（違約金0円）

契約期間の定めや、解約による違約金は一切設けていません。KDAと分校は、縛りで結ばれる「本部と加盟店」ではなく、「事業の成功」という目的を共有する「対等なパートナー」だからです。

この「答え」は、すでに「考えて経営できる人」から選ばれ始めています。

京都府や神奈川県で続々と開校が決定。今後も全国で「経営者向け」の説明会を本格展開します。

「FC」か「自力」かで悩む時代は終了。 これからは『分校の時代』

「FCは悪手だ」と理解した“考えて経営できる人”が陥る次の罠が、「自力での立ち上げ」です。 行政書士に高額な費用を払っても、頻繁な法令改正のたびに「何のことか分からない」追加費用と修正対応に追われる。ご存知の通り、書類（利益を生まない作業）を見ている時間は、1円の利益も生みません。

KDAの『分校モデル』は、「FC」と「自力」が抱えるこれら全ての「地獄」を排除し、経営者が「集客と講習」という、我々が定義した“利益に命かける活動”だけに100%集中できる環境を、論理的に構築します。

我々は、この『分校モデル』こそが、これからのドローンスクール事業の「新スタンダード」であり、唯一の「答え」だと断言します。 ドローン業界の未来を創るのは、KDAと、この「答え」にいち早く気づいた“考えて経営できる人”です。

『分校モデル』加盟に関するお問い合わせ

KDAの『分校モデル』が、旧来の「壁」に対する唯一の「答え」だと気づいた、先見性のある経営者（法人・個人事業主）様向けの個別説明会を、随時開催しています。

「FCか自力か」という“古い悩み”を捨て、KDAと共に「新スタンダード」を創る覚悟のある方のみ、下記エントリーフォームよりご連絡ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehy-98Ti4jGnGmrb14pb4mm_2OfWhE0C37R_iR4oE7A2a7dg/viewform

▼より深い裏話はYouTubeで解説しています

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cteZi_SCFG8 ]

KDAドローンスクール大阪本校

(運営：株式会社ファンブレード)

代表取締役：袖岡 啓嗣

担当：喜田 直樹

大阪富田林フィールド: 大阪府富田林市梅の里４丁目

京都フィールド: 京都府船井郡京丹波町橋爪渕上58

神奈川フィールド：神奈川県厚木市愛川町上萩野5878-2

HP：https://fanblade.jp/

電話：080-9472-1068

メール：hbg.nkida@gmail.com

弊社の『ドローン業界を語る』をスナイパーアカウントはこちらをクリック(https://vt.tiktok.com/ZSUTs42Wj/)

弊社の『ドローン司法を語る』博士的な知識を語るアカウントはこちらをクリック(https://vt.tiktok.com/ZSUTsH3BV/)