【12月2日(火)、12月9日(火)開催】株式会社ソフィア、EI（Emotional Intelligence）開発を基盤とした人材育成プログラムを開始

株式会社ソフィア（本社：東京都中央区、代表取締役社長：廣田拓也）は、感情知性（Emotional）は、感情知性（Emotional Intelligence＝EI）を基盤とした人材育成プログラム「EI開発トレーニング」を開発し、2025年11月より提供を開始します。

本プログラムは、グループ会社である株式会社ソフィアクロスリンクと共同で企画されたもので、Six Seconds(https://6seconds-cart.com/)認定EQプラクティショナーの資格を持つ原 久美子（ソフィアクロスリンク所属）が監修およびトレーナーを努めます。

■開発の背景

生成AIの進展や働き方の多様化が進む中で、ビジネスの現場では「人が育たない」「リーダー候補が伸びない」といった課題が顕在化しています。こうした時代に求められるのは、変化に柔軟に対応し、他者と協働しながら主体的に成果を生み出す「EI（Emotional Intelligence）」――感情を理解し、活用する力です。

EI（Emotional Intelligence）開発とは、EQ（こころの知能指数）の概念が発展して生まれたものです。

EQは、1995年に心理学者ダニエル・ゴールマンによって提唱された「感情を認識し、活用する力」を示す概念で、世界的に広まりました。近年ではその理論がさらに進化し、Emotional Intelligence Development（EI開発）として、ビジネスリーダー育成や組織開発の分野で世界的に活用されています。



株式会社ソフィアでは、これまで企業のコミュニケーション・組織開発・サステナビリティ推進を支援してきた知見から、これからの時代に社員一人ひとりが自ら考え、変化に適応しながら成長していくためには、EI開発が不可欠だと考えて、「人と組織の成長をつなぐEI開発トレーニング」として体系化しました。

■商材ラインナップ（予定）

１. 新入社員向けプログラム「新入社員研修・新入社員受け入れ研修」

Z世代の若手社員が、自分の思考・感情・行動の関係を理解し、仕事への「納得感」や「やりがい」を育むことを目的としたトレーニングです。

また、受け入れ側の上司・O J T担当者には、若手社員の心理的背景を理解し支援する「支援型マネジメント研修」を併設。離職率の抑制、現場の育成負担軽減、自律的に働く新人の育成を支援します。

２. リーダー・リーダー候補者向けプログラム

リーダー層（係長～課長候補）を対象に、仕事と生活の両立課題を踏まえながら「就業継続意欲」と「挑戦意欲」を高めるプログラムです。

EIアセスメントを活用し、感情・価値観・行動特性を可視化。90日間の伴走型プログラムにより、企業の制度整備だけでは進まないリーダー育成の実効性を高めます。

■「EI開発トレーニング」ローンチセミナー開催のお知らせ（参加無料）

プログラム提供開始を記念し、以下の通りオンラインセミナーを開催します。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/45_1_824489920aeedd4518ec825aa8702e88.jpg?v=202511191256 ]申し込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/12/0209.html

【モデレーター紹介】

株式会社ソフィア サステナビリティ共創リード 平林泰直

精密機器メーカーにて広報・デジタルマーケティング部門を経て、講談社「FRaU×SDGsプロジェクト」プロデュースなどを手がける。

サステナビリティ経営支援会社の設立を経て、現在はソフィアにて、人的資本経営やウェルビーイング経営を進める企業に対し、EI開発を軸にした組織開発・人材育成の共創支援を行う

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

