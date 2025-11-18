優勝投資賞金・約1億5千万円の世界大会が開催！『ユニコーンロード～社会を変える挑戦者たち～』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局 「BS10（ビーエステン）」は、スタートアップワールドカップ2025の世界大会を密着取材した特別番組『ユニコーンロード～社会を変える挑戦者たち～』を11月22日（土）よる9:00から放送します。 約3万社の中から予選を勝ち上がった100社が、世界一の称号をかけて競い合う！番組では国内予選を勝ち抜いた日本代表企業3社の密着取材はもちろんのこと、世界中の最先端企業の技術もご紹介！

トップレベルのスタートアップ企業が優勝投資賞金、約1億5千万円をかけて競い合う「スタートアップワールドカップ2025」が開催！日本予選には約500社がエントリーし、その中から選ばれた3社が日本代表として世界大会に出場。企業が秘密にしておきたい情報を暗号化して守る生成AIの安全装置を開発した「アカンパニー」。塩分濃度が４割もカットできる次世代の調味料を開発した「トイメディカル」。そして、電池に使われるレアメタルに代わる代替触媒を開発した「アジュールエナジー」。世界中の最先端企業が集まる大会で、ジャパンブランドがどこまで通用するのか！？番組では日本代表に密着取材！さらにはシリコンバレーから驚きの技術を持ったスタートアップ企業が続々登場します！ 果たして日本から世界を獲るユニコーン企業は現れるのか！？ぜひご覧ください。

『ユニコーンロード～社会を変える挑戦者たち～』放送情報

＜放送日時＞11月22日（土）よる9：00 ～ 10：00

＜出演者＞加藤浩次、千葉功太郎（専門家）、吉田理彩（BS10アナウンサー）

＜放送形態＞無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり