シントク「森の水素電池」水素づくりから発電までを一貫する、小型自立型の水素エネルギーシステム。新開発スケーラブルな水素貯蔵カードルの実機公開

シントク株式会社

2025年11月19日～21日に開催される「H2 POWER WORLD OSAKA -［関西］水素エネルギーワールド-（SMART ENERGY WEEK 関西 内）」において、シントク株式会社（本社：長野県諏訪地域）は、「森の水素電池」と新開発の水素貯蔵カードル を公開いたします。

長野の自然・精密加工技術・再エネ活用という地域資源を融合し、“水を電気分解 → 水素をためる → 必要なときに発電” を一体で実現する、小型の 自立型水素エネルギーシステム です。

■出展概要

H2 POWER WORLD OSAKA-[関西]水素エネルギーワールド（SMART ENERGY WEEK 関西内）

日程：2025年11月19日（水）～21日（金）

会場：インテックス大阪 ６号館 Cゾーン

(大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102(https://maps.app.goo.gl/RF8tEjLCrrcPzfCS7))

公式サイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fck.html

会場マップ：

https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/25/11/SEW25K_MAP_JE_1111.pdf

出展小間番号：SC1-13

ブース内容：実機の展示、技術説明、導入可能性および共同実証パートナーの募集

■新製品「森の水素電池」について

セット構成：森の水素電池本体 ＋ 水素貯蔵用カードル

森の水素電池は、水素の製造 → 貯蔵 → 発電まで を一貫して行える「小型一体型システム」です。

◎ 特長

・水を電気分解し水素を製造（再エネ由来電力に対応）

・貯蔵カードルに安全に長期貯蔵、必要時に水素＋空気で発電非常時やオフグリッド環境でも稼働

コンセプト：P2G2L(Power to Gas to Local consumption)

「森から誕生するクリーンエネルギーを、地域の暮らし・社会を支える動力へ」

長野県・八ヶ岳山麓に本拠を置くシントクだからこそ、自社の“森と共に未来をつくる”という想いを体現。森林由来バイオマスや再生可能エネルギー由来の電力を水素として貯蔵・活用し、地域で「つくる・ためる・使う」の一気通貫型水素ソリューションを実現します。

■製品の優位性

・高効率・低温起動設計による即時起動性能

・モジュラー設計（本体＋カードルモジュール）で、用途／規模に応じたスケーラビリティを確保

川・森林・再エネ余剰電力を活用し、グリーン水素生産に対応（化石燃料由来ではない「グリーン水素」）※

・内陸部／山間地でも設置可能な「自立分散型」モデル。大規模インフラ（輸送・パイプライン・大型タンク）への依存を低減。

・貯蔵カードルのモジュール化により柔軟な貯蔵運用。複数モジュールの並列運用で、用途や規模の変化にも迅速対応可能。

※シントクが開発するシステムは「再生可能エネルギーから生まれた余剰電力を水素に変換し、貯蔵・利用する」いわゆる P2G2L（Power to Gas to Local consumption）構想を実践しています。

■新開発「水素貯蔵カードル」を同時展示

今回初公開するのは、シントクが独自に開発したモジュール「水素貯蔵カードル」です。大容量の水素を、高圧にすることなく、長期間安全に貯蔵できる点が特徴です。自然エネルギーの出力変動に左右されず、安定した電力供給が可能で、停電・災害時にも長時間運転が可能です。

■ “グリーン水素 × 地産地消”で地域を支える

八ヶ岳の豊富な水、諏訪地域の精密加工技術を背景に誕生した「森の水素電池」は、CO2を排出しないグリーン水素の利用を促進し、地域のゼロカーボン化に貢献します。小規模施設・オフィス・戸建て住宅太陽光＋自立電源として、また、山間地・離島のオフグリッド用途にも最適です。

■ 出展のポイント

・「森の水素電池」実機展示

・新開発の水素貯蔵カードルの実物を初公開

・製造～貯蔵～発電をつなぐ 一貫システムのデモ紹介

・各自治体・企業との 共同実証パートナーを募集

「森の水素電池」は、未来の子供たちに持続可能な地域エネルギーを残すための、小さな水素発電所です。展示会では、ぜひ実機をご覧いただき、水素の製造・貯蔵・活用の新しいかたちをご体感ください。

■ 会社概要

社名： シントク株式会社

所在地： 長野県茅野市玉川字原山 11400-100

TEL： 0266-70-1040

担当：水素電池事業部

事業内容：精密金属加工、エネルギーシステム開発、P2G2L（Power to Gas to Local consumption）ソリューション