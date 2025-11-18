¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êー¡ØGold-Knot¡Ê¥´ー¥ë¥É¡¦¥Î¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡¢ÂÎ¸³·¿¹©Ë¼¤ò11·î21Æü¤Ë¿·Àß¡¡¶âÇóÅ½¤ê¡ß¥ìー¥¹ÊÔ¤ß¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¡É¤Î¥Þ¥¤¥¸¥å¥¨¥êーÀ½ºî¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£
¸¨»å¤ÇÊÔ¤ó¤À¥ìー¥¹¤Ë¶âÂôÇó¤òÅ½¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡Ö¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êー Gold-Knot¡Ê¥´ー¥ë¥É¡¦¥Î¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÀ½ºî¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼ê¤Û¤É¤¤ò¤¹¤ëËÜÊª»Ö¸þ¤Î¶âÇóÅ½¤êÂÎ¸³¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÇó¤ò¸¨»å¤ÇÊÔ¤ó¤À¥ìー¥¹¤ËÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç²¿ÁØ¤âÅ½¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGold-Knot¡Ê¥´ー¥ë¥É¡¦¥Î¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥Äー¥ªー¡×¡ÊÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÌÐÃ«¿µ¼£¡Ë¤Ï¡¢¶âÇóÅ½¤ê¤È¥ìー¥¹ÊÔ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈGold-Knot¡¡Atelier ¡õ Workshop¡É ¡Ê¥´ー¥ë¥É¡¦¥Î¥Ã¥È¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ò11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤¬ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¶âÇó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÀ½ºîÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ä¥¯¥é¥Õ¥È°¦¹¥¼Ô¤é¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢ºîÉÊ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¤Ï¸åÆüÇóÅ½¤ê»Å¾å¤²¡¦ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê¡Ë¡£
ÇØ·Ê
2025Ç¯9·î¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï3,266,800¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ13.7%Áý¡¢9·î¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢9·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç¤Ï31,650,500¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ®¤Ç3,000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¾ÃÈñ¡×¤«¤éÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤òµá¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Èø»³¿À¼Ò¡¢¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ë»ê¶á¡¢¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¡¢¹ñ»ØÄêÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡Ö¶âÂôÇó¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÀ½ºîÂÎ¸³¤¬³¹¤Ê¤«¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Gold-KnotÂÎ¸³·¿¹©Ë¼¡Ø¡ÈGold-Knot¡¡Atelier ¡õ Workshop¡É
¡Ê¥´ー¥ë¥É¡¦¥Î¥Ã¥È¡¡¥¢¥È¥ê¥¨¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡Ù
½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÆîÄ®£µÈÖ£¶¹æ £Ê£Ò¶âÂô±Ø¤«¤é¥Ð¥¹5Ê¬¡¡Èø»³¿À¼Ò¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
½êÍ×»þ´Ö¡§90Ê¬～6»þ´Ö¡Ê¥³ー¥¹¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë¡¡ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡ÊÄÌÌõ¼êÇÛ²Ä¡Ë
Äê°÷¡§1²óºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô2Ì¾¡¡¡¡ ÎÁ¶â¡§ÀÇ¹þ¡¡33,000±ß～¡ÊºàÎÁÈñ¹þ¤ß¡Ë
Í½Ìó¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ìhttps://gold-knot.com/¡Í¡¡¥áー¥ë¡Ìinfo@h2o-d.jp¡Í
¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡¡076-205-6202
ÂÎ¸³¤ÎÎ®¤ì¡§¡Ê90Ê¬¥³ー¥¹¡Ë¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÄê¡Ê¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¦¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡¦¥Ö¥íー¥ÁÅù
¤«¤éÁªÂò¡Ë¡¢¥â¥Áー¥Õ¤Î¶âÇóÅ½¤êÂÎ¸³¡¢»Å¾å¤²¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥Äー¥ªー¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡§¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êーGold-Knot¡Ë
¶âÂô¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¡¢²Ã²ìÈÍÁÄÁ°ÅÄÍø²È¸ø¤ò¤Þ¤Ä¤ëÈø»³¿À¼ÒÅÌÊâ£±Ê¬¤Ë¤¢¤ë¹©Ë¼¤ÇÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÆîÄ®£µÈÖ£¶¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ÃÌÐÃ«¿µ¼£¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡ÌÚÏÂÅÄÎ¤Èþ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ÃÌÐÃ«¿µ¼£¡Ê¤«¤â¤ä¤·¤ó¤¸¡Ë¡¡TEL¡§090-4320-4048¡¡ MAIL¡§kamoya@h2o-d.jp
¢¨ÂÎ¸³¼èºà¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸¨»å¤ÇÊÔ¤ó¤À¥ìー¥¹¤Ë¶âÂôÇó¤òÅ½¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êーGold-Knot¤ÎºîÉÊ¡£
ºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÌÚÏÂÅÄÎ¤Èþ¤¬¼ê¤Û¤É¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©»º¤Î¸¨»å¤ò¼êÊÔ¤ß¤·¤¿¥ìー¥¹¤Ë¶âÂôÇó¤ò²¿ÁØ¤âÅ½¤ë¼ê»Å»ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¶âÇó¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÀ½ºîÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¡£¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡Ë¡£
¶âÂô¾ë¤ä¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ë¤â¶á¤¤¶âÇó¥¸¥å¥¨¥êーGold-Knot¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¶âÇó¤òÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¥ìー¥¹¤Ë²¿ÁØ¤âÅ½¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾åÉÊ¤Êµ±¤¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£