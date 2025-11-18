「地方だから人が集まらない」を打破。地方企業のニーズに特化した「地域特化型採用サイト設計」プランを提供開始！採用サイトで、U・Iターン層へ企業の魅力を届ける

株式会社グッドラフ

株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、「採用支援サービスは都市部向けで、地方での実用性を感じない」「採用サイトはあるが、地方にいるためか応募数が芳しくない」といった課題を抱える地方企業の経営者・採用担当者様向けに、「地域特化型採用サイト設計プラン」の提供を開始いたします。

地方企業にとって、採用サイトは、地元の若者やU・Iターン層といった地域に根差した人材に、企業の魅力と地域での働きがいを直接伝えるための生命線です。

本プランは、地方ならではの採用環境を深く理解し、その強みを最大限に活かしたサイト設計とコンテンツ制作を行うことで、応募獲得と定着率向上を支援します。

◆地方企業が採用サイトで解決すべき独自の課題

地方企業が抱える採用課題は、都市部のそれとは異なる独自の特徴があります。

- 課題1：地域情報の不足求職者は「仕事」だけでなく、「生活」への不安（住居、子育て、地域の利便性など）を抱えているが、不安に寄り添うようなコンテンツ情報がない。- 課題2：事業認知度の低さB to B企業や特定の産業においては地元での認知度が低かったり、現場の”リアル”が伝わる情報がないことで「働くイメージ」がつきづらい。- 課題3：都会との比較都会の企業と募集要項（給与など）だけで比較されやすく、地方特有の働き方のメリットや企業の”らしさ”などの魅力が伝わっていない。

本プランでは、これらの課題を克服するため、「地域での生活とキャリアの両立」をテーマに据えたサイト設計を行います。

◆「地域特化型採用サイト設計」プランの具体的な戦略

地方採用を成功させるためには、「仕事の内容」と「地域でのライフスタイル」を連動させて訴求することが重要です。

◆地方企業だからこそ、採用サイトが不可欠です

「地域での暮らし」を伝えるコンテンツの充実- U・Iターン体験談：移住者が「なぜこの地域を選び、なぜこの会社を選んだか」を語るインタビューを掲載し、共感と安心感を提供します。- 生活情報の発信：住居情報、子育て支援、地元の利便性（病院、スーパーなど）といった、求職者が生活基盤として知りたい情報を分かりやすくまとめます。地方企業ならではの「働きがい」の強調- 地域貢献と社会性：企業が地域社会にどのように貢献しているかを明確にし、「地域を支える仕事」としての誇りややりがいを訴求します。- 安定性と定着率：転勤の少なさや人間関係の良好さといった、地方企業特有のメリットを具体的に示し、長期的なキャリアを築きたい層にアピールします。地域に合わせたSEO・集客戦略- 地域名キーワードの最適化：「〇〇市 求人」「〇〇県 Uターン 転職」といった、地方在住・移住検討者が使う具体的な検索キーワードに合わせたサイト設計を行います。- 地元メディアとの連携準備：地元紙や地域SNSなど、地域特有の広報活動と連携しやすいサイト構造を設計します。

地方企業にとって、採用サイトは単なる情報公開の場ではなく、「会社のショールーム」であり、「地域のハブ」としての役割を果たします。特にU・Iターン層は、物理的に遠くにある企業情報を徹底的に比較検討します。

外部媒体に頼らず、自社サイトで地域での魅力と働きがいを深く伝えることが、地方企業の採用競争力を高める唯一の方法です。

株式会社グッドラフは、地方企業様の「地域に根差した採用」を成功させるため、最適な戦略と実行力でサポートいたします。

採用がうまくいくサイト構築とは :https://goodlaugh.co.jp/lp/saiyou/?fbclid=IwY2xjawOCXK5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqellFa3M5VG05S01xRU1Pc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjxsmHY7N1xr0bdrzWc45FbGnQooHDFJKKiU23qiJ6dfR3j4PxcIi-h8SKYQ_aem_LnQMxtemov4LaMbNHpsbjQ

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp