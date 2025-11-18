【11/28】賃貸業界向けWEBセミナー『賃料上昇トレンドを収益に！賃料査定の自動化、攻めの管理戦略 ~賃料査定システム「スマサテ」×賃貸管理システム「i-SP」機能連携について~』開催

スマサテ株式会社

AI賃料査定システムを提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）と賃貸管理・不動産仲介業務のDXを推進する株式会社ビジュアルリサーチ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野 貴広）は、2025年11月28日(金)16:00~17:00、賃貸業界向けセミナー『賃料上昇トレンドを収益に！賃料査定の自動化、攻めの管理戦略 ~賃料査定システム「スマサテ」×賃貸管理システム「i-SP」機能連携について~』をオンラインで開催いたします。

こんな方におすすめ

講座内容

- 賃貸住宅における賃料変動の現状を知りたい方- 賃料変動や入退去の業務に、賃料査定を取り入れたい方- 「スマサテ」や「i-SP」をさらにうまく活用したい方- 賃料査定システム「スマサテ」や賃貸管理システム「i-SP」の新機能に興味がある方

【第一部】

賃料上昇トレンドを踏まえた賃料戦略と賃貸管理業務効率化の最前線！

物価や金利上昇が続く中、多くのオーナーが家賃アップを望んでいるのが現状です。

都市部を中心に家賃上昇の傾向をうまく捉えることで、家賃上げ戦略がオーナーへの提案や効果的に満足度に繋がる理由を解説します。

講師：スマサテ株式会社 高澤 郁理

【第二部】

賃料変動や入退去の業務に、賃料査定を取り入れる効果的な活用方法

～賃貸管理システム「i-SP」と賃料査定システム「スマサテ」の機能連携について解説～

賃料査定システム「スマサテ」と賃貸管理システム「i-SP」が連携し、「スマサテ」の賃料査定機能を、「i-SP」上から直接利用できるようになりました。本セミナーでは、この機能連携に関する情報をお伝えいたします。

講師：株式会社ビジュアルリサーチ 櫻井 一貴

■ 登壇者プロフィール

スマサテ株式会社 取締役・事業責任者 高澤 郁理

新卒で大手不動産情報ポータルサイトの営業職を経験後、不動産管理会社向けシステム開発会社に転職。

運用サポート業務を経験後、2016年にスマサテ社(旧：ターミナル社)に転職。2018年6月に同社の取締役に就任し、現在は不動産会社向けのAI賃料査定システム「スマサテ」の事業責任者として従事。

株式会社ビジュアルリサーチ 戦略部 営業推進セクション General Manager 櫻井 一貴

2009年3月1回目の入社。旧ファイナンス営業部に配属となり、家賃保証商品の営業に従事。

2016年3月2回目の入社。営業本部に配属となり、賃貸管理システム“i-SP”を中心に各種ビジュアルリサーチ商品の販売に従事。2023年4月より現職。現在は主に日管協をはじめとする業団体や協業先様との窓口のほか、商品の販売方法・プランの策定、セミナーを担当する等主に営業推進活動を中心に行う。

1982年生まれ。茨城県つくば市出身。趣味はドラマ鑑賞。ゴルフ(は趣味になるよう鋭意練習中、、、。)

セミナー概要

【開催日時】

2025年11月28日(金) 16:00~17:00（約60分）

【参加形式】

オンライン（Zoomにて開催）

【参加費】

無料

（※主催同業他社のご参加はご遠慮いただいております）

【主催】

スマサテ株式会社 https://sumasate.jp/

株式会社ビジュアルリサーチ https://www.visualresearch.jp/

【セミナー申込方法】

セミナー申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTSfOtysA_nk_1ahlbSERSoX_S7xASODos4nBCLM_TVzyZ7g/viewform?usp=dialog)よりお申し込みください。ご登録いただいたメールアドレスへ、後日zoom配信URLをお送りいたします。

賃料査定システム「スマサテ」×賃貸管理システム「i-SP」機能連携について

2025年8月よりAI賃料査定システム「スマサテ」は、不動産管理会社向け賃貸管理システム「i-SP」とのAPI連携を開始しました。これにより、同社が提供するAI賃料査定エンジンを、「i-SP」上から直接利用できるようになります。

連携の仕組みは、i-SPに登録されている物件情報などを、APIを通じてスマサテ側に連携し、即座に賃料査定を実行し、その結果が「i-SP」画面内に自動反映されるというものです。管理会社の管理業務の延長線上で、誰でも簡単に高精度の賃料査定ができるようになります。

この連携を通じてスマサテは、不動産オーナーの求める「収益改善」や「適正賃料の見直し」に、よりスピーディかつ説得力をもって応える、管理会社の積極的な賃料提案業務を支援していきます。

AI賃料査定システム「スマサテ」とは

「スマサテ」は簡単な操作で、高精度な賃料査定とその根拠となる周辺事例の抽出、土地活用提案に最適な書類やレポートの作成業務を一瞬で完了できる、AI搭載の賃料査定システムです。導入社数は3900社を超え、無料からでも利用が可能です。

「スマサテ」を導入することで、いままでのアナログな手法では対応できないようなスピード感で賃料査定が行え、土地のオーナーに対してより納得感のある客観的な査定を行うことが可能になりました。「スマサテ」では、これからも不動産会社の業務効率化と提案力の向上に貢献し、賃料査定業務のさらなるDX化を支援してまいります。

▼AI賃料査定システム「スマサテ」サイト

https://sumasate.jp/

賃貸管理システム「i-SP」とは

ビジュアルリサーチが開発した賃貸管理システム「i-SP」は、4,000社以上の導入実績があるパッケージ商品です。台帳管理から契約、運用管理まで管理業務の全てをサポートしています。オンプレミス型なので柔軟なカスタマイズにも対応、登録部屋数が10,000戸以上の場合でも高速処理が可能です。基本パッケージにて賃貸管理業務全般をカバーしつつ、不動産DXを推進する各種オプションもご用意しています。

▼賃貸管理システム「i-SP」サイト

https://www.visualresearch.jp/lp/kanri/isp.php

スマサテ株式会社について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2025年11月現在、全国4,200社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。賃料査定・事例検索・資料作成といった不動産関連業務の効率化を支援し、業界のDX推進に貢献しています。

株式会社ビジュアルリサーチについて

ビジュアルリサーチは会社設立以来、一貫して賃貸管理業務、賃貸仲介業務、売買仲介業務に特化したシステムを開発してきました。

不動産ビジネスをより円滑にするサービス作りのご提案を通じ、業務課題に対して最適なソリューションをお客さまにお届けすることなど、テクノロジーの力で不動産業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速化し、不動産取引そのものを進化させ、不動産に係る人々を幸せにしていくことを目指しております。

▼スマサテ株式会社概要

社名：スマサテ株式会社

代表取締役：山岸 延好

設立：2015年07月

事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供

本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階

URL：https://sumasate.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

スマサテ株式会社 広報担当

E-mail：support@sumasate.jp