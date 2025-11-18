なぜ、子どもたちはこんなにも自分自身を嫌うのだろうか？
合同出版株式会社は、『「自分が嫌い病」の子どもたち 自己否定のループから抜け出すための心理的サポート』(成重竜一郎【著】)を 2025年11月18日より全国の書店・オンライン書店で販売します。
思春期の子どもたちの中には、抑うつや社交不安、不登校、自傷行為、過量服薬、過食・嘔吐、といった多様な心理的問題や自己破壊的行動を示しながらも、既存の診断にうまく当てはまらない一群が存在します。
共通してみられるのは、「こうあるべき理想の自分＝自己」と「こうありたい本当の自分＝自我」とのズレに苦しみ、“自分が嫌い”になっている姿です。
本書では、この状態像を仮に《自分が嫌い病》と名づけ、その背景にある思春期の心の発達、関連する精神医学的問題、そして児童精神科医が実践する支援方法を紹介します。
子どもたちの不安定な心理に寄り添い、理解と支援の手がかりになる１冊。
《自分が嫌い病》とは
《自分が嫌い病》における強すぎる〈自己〉と弱すぎる〈自我〉
●もくじ
第１章 《自分が嫌い病》とはなにか
第２章 思春期の心の発達における〈自己〉と〈自我〉
第３章 《自分が嫌い病》と関連する精神医学的問題
第４章 《自分が嫌い病》の治療
第５章 新型コロナウイルス感染拡大と《自分が嫌い病》
●著者情報
著者：成重竜一郎
日本医科大学付属病院精神神経科講師。児童精神科医。医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医・指導医、日本児童青年精神医学会認定医。2001年日本医科大学医学部卒。東京都立梅ヶ丘病院、日本医科大学付属病院、厚生労働省、社会医療法人公徳会若宮病院などでの勤務を経て現職。
●書誌情報
『「自分が嫌い病」の子どもたち 自己否定のループから抜け出すための心理的サポート』
https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b669523.html
成重竜一郎【著】
□定価＝本体1,600円＋税
□ISBNコード：978-4-7726-1591-4
