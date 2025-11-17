「with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)」(運営：株式会社 P3)では、2025年12月17日(水)～25日(木)の期間、那須高原【ホテル フォレストヒルズ那須】にて心ときめく特別なクリスマス企画を開催いたします。

※「日本初」は当社調べ





本物のサンタクロースがやって来ます





ワンちゃんのしっぽも嬉しさでふりふり、サンタさんの優しい笑顔に心がとろける、そんな魔法の夜。

ここでしか味わえない特別な体験が、あなたと大切な家族を待っています。

今年のクリスマスは、想像を超える感動のひとときを――。









◆概要

ご宿泊期間： 2025年12月17日(水)～25日(木)

場所 ： 那須高原【ホテル フォレストヒルズ那須】





心ときめく特別なクリスマス企画を開催！

ご宿泊のお部屋に、なんと――

フィンランドから“本物のサンタクロース”がプレゼントを届けにやってきます。

大切なご家族や愛犬と一緒に、忘れられないクリスマスのひとときをお楽しみください。













■愛犬と一緒に

「1年がんばったね！」の気持ちを込めて、サンタさんが“よいワンちゃんの証明書”と“ミニプレゼント”を持ってお部屋を訪れます。

世界でひとつの“愛犬へのご褒美時間”を、どうぞお楽しみください。

記念撮影も可能です。









わんちゃんにもプレゼント





■お子さまと一緒に

親御さまからお子さまへ、「ありがとう」「よくがんばったね」など、1年の“ほめメッセージ”を5つ書いたカードを、当日16時までにホテル内の【サンタさんBOX】へお入れください。

カードを受け取ったサンタさんが夜、“よい子の証明書”と“ミニプレゼント”を持ってお部屋にやってきます。

心あたたまる記念写真もどうぞお楽しみに。





お子様にもプレゼント





【ホテル フォレストヒルズ那須】

那須高原の深い森に包まれた「ホテル フォレストヒルズ那須」は、愛犬と一緒にゆったりと過ごせる森のリゾートホテルです。

敷地内には緑豊かな遊歩道や、客室専用ドッグランを備えたお部屋、天然温泉付きのヴィラなど、多彩なスタイルの客室をご用意。

全22室すべてが愛犬同伴可能で、レストランや共有スペースでも一緒に過ごせる心づくしの設計です。

那須の自然と木々の香りに包まれ、まるで“森に帰ってきた”ような安らぎを感じながら、ご家族と愛犬で過ごす特別な時間をお楽しみいただけます。





ホテル フォレストヒルズ那須





【with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)】

「愛犬と飼い主さまの毎日をもっと快適に、もっと楽しく」をテーマに活動する会員制クラブです。

愛犬とのお出かけ情報やイベントの発信をはじめ、安心して利用できる施設づくりやペットライフを豊かにするサポートを行っています。

全国で13,000人以上の飼い主さまにご参加いただき、愛犬との絆を深めるきっかけづくりをお届けしています。





わんちゃんファーストホテル





【NPO法人エコサンタとは】

那須高原サンタクロース村プロジェクトは、栃木県那須町にある「フィンランドの森」を拠点に、地域市民団体として活動していたエコサンタが中心となって始まった取り組みです。

冬の観光客が減少する那須に、季節を楽しむ新たな魅力を生み出すことを目的とし、フィンランド・ラップランド州公認のサンタクロースを招いて交流を行ったことがその原点にあります。

この活動は地域の思いとともに広がり、社会教育や国際交流、まちづくりの推進を担うものとして評価され、平成8年(1996年)に「NPO法人エコサンタ」として正式に法人化。

以降、子どもたちへの文化体験や自然に触れる学びの場づくりを続けてきました。

そして現在は、サンタクロース村を地域ブランドとして育てる取り組みの一環として、様々な企業との連携による街おこしを推進しています。





Instagram： @npo.ecosanta

YouTube ： https://www.youtube.com/@NPO_ecosanta









― お問い合わせ・詳細 ―

with Dogs club(ウィズドッグスクラブ)公式LINE までお気軽にお問い合わせください！

LINE公式アカウント： @withdogsclub





(Instagramでも最新情報を配信中！)

@withdogsclub_official

URL： https://www.instagram.com/withdogsclub_official/





with Dogs clubホームページ： https://dogsclub.jp/

(お問い合わせ時間：平日9:00～16:00)









今回、来ていただくサンタクロースは内閣府認定特定非営利活動法人エコサンタ国際交流協会認定のサンタクロースです。