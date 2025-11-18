ドスパラ通販で使える限定クーポンコードを「イヤバズ」が配信開始 ― GALLERIAシリーズなど新品PCをお得に購入可能に

合同会社気づけば

ゲーミングPCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は株式会社サードウェーブが運営する「ドスパラ通販」で使える、読者限定の独自クーポンを配信開始しました。

本クーポンは、税込5万円以上の新品PC購入時に利用でき、人気のゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」シリーズをはじめとしたBTOPCを、お得に購入したいユーザーをサポートする取り組みです。

イヤバズではこれまでも期間限定のドスパラクーポンを複数回提供しており、今回の限定クーポンはその最新施策となります。

ドスパラクーポンとは

ドスパラクーポンは、ドスパラ通販で対象のPCや周辺機器を割引価格で購入できるクーポンコードです。イヤバズでは、ドスパラ公式キャンペーンに加え、今回のような読者限定クーポンなどをあわせて紹介しており、最新のドスパラクーポン情報は「ドスパラ クーポン(https://eb.good-gamers.jp/dospara-coupon/)」記事で一覧・解説しています。

イヤバズ限定ドスパラクーポン概要

提携先：ドスパラ（株式会社サードウェーブ）

対象製品：税込50,000円以上の新品PC（※中古・アウトレット製品を除く）

クーポン内容：500円OFF

有効期限：2026年1月31日（土）

利用方法：「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」内「ドスパラ クーポン(https://eb.good-gamers.jp/dospara-coupon/)」記事記載のクーポンコードを入力

注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、ドスパラ公式キャンペーンとは異なります。

今後の取り組み

イヤバズ限定ドスパラクーポンコード :https://eb.good-gamers.jp/dospara-coupon/

今後もイヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、クーポン・セール情報を中心にお届けしていきます。各種情報をリアルタイム更新することで、ユーザーが最短で“最安値の1台”にたどり着ける体験を提供していきます。

運営者情報

イヤバズについて

PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。

イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。

クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。

サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/

会社概要

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811