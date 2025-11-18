忙しい毎日に“新鮮な豆乳”を。SOPPY、多機能豆乳メーカーを日本初発売 豆乳・スープ・ジュースがこれ1台

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都）は、家庭で新鮮な豆乳を手軽に楽しめる多機能モデル 「SOPPY豆乳メーカー」 を日本市場向けに11月に新発売いたしました。健康志向が高まる中、植物性たんぱく質を日常に取り入れたい方や、手軽に栄養食を準備したい忙しい生活者に最適な一台です。

1台で“毎日の健康習慣”を支える多機能モデル

SOPPY豆乳メーカーは、シンプルなワンタッチ操作と高性能ブレード、均一加熱システムを搭載し、誰でも短時間で新鮮な豆乳を作ることができます。

さらに、豆乳だけでなくスープ、ジュース、保温、さらには高温自動洗浄まで、日常の調理をサポートする多彩な機能を搭載しています。

新鮮な豆乳が “ワンタッチ” で完成

浸水不要で、忙しい朝でも栄養価の高い豆乳をすぐに準備できます。

スープもジュースもこれ1台で

5つの調理モードを搭載し、温かいスープからフレッシュジュースまで幅広く対応。

高温自動洗浄で“毎日使いやすい”

内部を高温で自動洗浄し、衛生的に使用可能。

最大12時間の予約機能

出勤前にセットして、帰宅後に出来立てのスープを楽しむなど、ライフスタイルに合わせて活用できます。

安心の日本向け認証取得

PSE認証・日本食品検査クリアで、より安全に長く使える品質基準を確保。

利用シーン

- 忙しい朝の健康習慣に- 夜遅くの食事準備に- 小さな子どもや高齢の家族の栄養補給に- 乳製品アレルギーの方の代替飲料として- ヘルシーな自炊生活を始めたい方に

豆乳・スープ・ジュースまで、家族全員が楽しめる万能調理家電として、日常の“食の質”を高めます。

商品仕様

販売価格：6980円 （税込み）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100742/(https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100742/)

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100670.html (https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100670.html)

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営