株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、「きゃらニクス」ブランドより、人気アニメ『夏目友人帳』のメインキャラクターである主人公・夏目貴志の自称用心棒「ニャンコ先生」がお風呂に入ってリラックスする様子のコンパクト加湿器 兼 ルームライト「ルームライト加湿器 ニャンコ先生」(8,300円 税込)を、本日2025年11月17日(月)よりCCP公式オンラインストアにて、その後、夏目友人帳 アニメ公式オンラインストアでも予約を開始、2025年12月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなどで販売開始いたします。





※製品詳細ページ https://ccp-otasuke.jp/?pid=188941598

夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア https://natsume-animestore.jp/





■製品特長

『夏目友人帳』とは、妖怪を見ることができる少年・夏目貴志が自称用心棒のニャンコ先生とともに、祖母から受け継いだ「友人帳」に記された妖怪たちに名を返す日々を送る、人と妖の儚くも美しい物語を描いた作品です。原作は緑川ゆき氏。「月刊LaLa」(白泉社刊)にて連載中で、累計発行部数1,800万部を突破、アニメは2008年放送の第一期からこれまでに第七期を数える大人気作品です。





「ルームライト加湿器 ニャンコ先生」は、ニャンコ先生が楽しむ湯船から立ち込める湯けむりミストでお部屋を潤す加湿器です。デスクなどに置きやすいコンパクトサイズで、パソコン作業中や就寝時の乾燥が気になるとき、近くに置くことでリラックスするニャンコ先生の姿に癒されながら、快適な湿度を保てます。湯口パーツを回すと加湿量が調整でき、好みの噴霧量が設定できます。消し忘れを防ぐタイマー機能も組み込まれ、30分、1時間、2時間、4時間から選択可能です。





湯船には下から優しく照らすLEDライトが内蔵され、ルームライトとしての使用ができます。加湿器を使用しながらのLED点灯はもちろん、ルームライト単体で使用することもでき、インテリアとして、やわらかく光り入浴するニャンコ先生の姿をお気に入りの場所に飾ってお楽しみいただけます。









■製品画像

加湿器モード

湯口パーツを回して加湿量を調整





■製品概要

・製品名 ：ルームライト加湿器 ニャンコ先生

( https://ccp-otasuke.jp/?pid=188941598 )

・品番 ：KH-G91-NNS

・価格 ：8,300円(税込)

・加湿方式 ：超音波式

・電源 ：入力…AC100-240V 50/60Hz 、出力…DC24V

・消費電力 ：約12W

・加湿量 ：約15～30mL/h※

・連続加湿時間 ：約4時間※

・タンク容量 ：110mL(MAXライン)

・商品サイズ ：幅127×奥行き127×高さ145mm(ACアダプター除く)

・ケーブルの長さ：約1.5m

・販売ルート ：全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなど

・販売開始 ：2025年12月上旬

・発売元 ：株式会社シー・シー・ピー





※加湿量・連続加湿時間は、室温や湿度環境、壁、構造、使用している暖房機などの環境条件によって左右されますので目安としてください。





(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会









■ブランド「きゃらニクス」とは

きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。









■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー

所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表 ： 代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/





《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》





パーパス





デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。





[留意事項]

・最新の情報、詳細は商品販売ページをご確認ください。

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・掲載している写真は、製品開発中のため、実際の製品とは多少異なる場合があります。