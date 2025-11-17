·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMarry me¡×¤¬¡¢1st Anniversary&X¡ìmas ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò11·î28Æü～30Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê ¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü
·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥¹¥Ôー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¿¢ÁðÈþ¹¬)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMarry me¡×¤¬1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö1st Anniversary&X'mas Event¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î28Æü～30Æü¤ËÅìµþ ³°±ñÁ°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMarry me¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤âßê¤á¤¯¼«Ê¬¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¡¢¡ÖÎø°¦¡¦º§³è¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó°Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤â¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤ÎPOP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³«Å¹Á°¤«¤é¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢¥Þ¥êー¥ßー¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¿¢ÁðÈþ¹¬¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Î¿¢Áð¤ì¤¤¤¢¤¬Ï¢ÆüÍè¾ì¤·¡¢³§ÍÍ¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤Ë¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä¡¢¸ª¼þ¤ê¤äÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¹©É×¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ªÍÎÉþ¡¢¤Þ¤¿ÃåÀÊ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤ª¸«¹ç¤¤»þ¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤¤¤Ç¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶ß¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¿¢Áð¤ì¤¤¤¢¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿¢ÁðÈþ¹¬¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉMarry me¡Û https://marryme-official.stores.jp/
¡Ú·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー¡Û https://marrymeweb.com/
¢£TOKYO POPUP STORE ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 11·î28Æü(¶â) 12:00～20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 11·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü) 11:00～19:00
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-42-11 ¥íー¥¶¥Ó¥¢¥ó¥«201
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³°±ñÁ°±Ø 2a½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://maps.app.goo.gl/iCa2fSkELMwyRW3F9
¼ÁÌä¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ fashion@msp-reia.com ¡¢03-6447-2299
¡Ú¥µ¥¤¥ó²ñ»²²ÃÊýË¡¡Û
¿¢ÁðÈþ¹¬¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ìÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ(½ñÀÒ´Þ¤à)¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥ì¥¸¤Ë¤Æ¡Î¥µ¥¤¥ó·ô¡Ï¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¢¨³Æ³«»Ï»þ´Ö30Ê¬Á°¤«¤é¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(1) 11·î28Æü(¶â)18:30～19:30
(2) 11·î29Æü(ÅÚ)14:00～15:00
1st Anniversary&X'mas Event
¢¡¡ÖMarry me¡×ÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¡§¿¢Áð¤ì¤¤¤¢(¤¦¤¨¤¯¤µ¡¦¤ì¤¤¤¢)·ÐÎò
Îø°¦¡¦º§³è¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßーÂåÉ½¤Î¿¢ÁðÈþ¹¬¤ÎÄ¹½÷¡£
³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥êー¥ßー¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³«»Ï¡£2021Ç¯¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Æþ²ñ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¶ÈÌ³¤ä³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢¼ç¤Ëº§³è¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£2025Ç¯¤è¤ê¡¢¡ÖMarry me¡×¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£
¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßーÂåÉ½¡§¿¢ÁðÈþ¹¬(¤¦¤¨¤¯¤µ¡¦¤ß¤æ¤)·ÐÎò
Îø°¦¡¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£1995Ç¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥¹¥Ôー¤òÁÏ¶È¡£¤½¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢2009Ç¯¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
°Ê¸å16Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤â´Þ¤á¤ÆÇ¯´ÖÌó2,000¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ15¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ®º§Î¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó80¡ó¤ÎÀ®º§Î¨(¢¨)¤ò¸Ø¤ë¡£
(¢¨) À®º§Âà²ñ¼Ô¿ô¡àÁ´ÂÎÂà²ñ¼Ô¿ô¤Ç»»½Ð¡£