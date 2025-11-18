三井倉庫ホールディングス、IR優良企業賞2025において「“共感！”IR賞」を初受賞

三井倉庫ホールディングス株式会社

三井倉庫ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：古賀 博文、以下、「当社」）は、一般社団法人日本IR協議会主催の「IR優良企業賞2025」において、「“共感！”IR賞（共感賞）」を受賞しました。

「“共感！” IR賞」とは

IR優良企業賞に応募した企業の視点を「投票」によって反映させ、積極的なIR活動を共有し、ベストプラクティスの実現を目指すことを目的としています。2025年は「新たな株主層を開拓するための取り組み」をテーマに選定が行われ、エントリーされた227社のうち、当社を含む18社が選出されました。

当社は、新規投資家の皆様に当社の事業構造に対する深いご理解を促進し、投資家の皆様との対話の透明性を高めることを目的として、「新規投資家向け資料(https://www.mitsui-soko.com/ir/library/new_investor_ir)」をIRページに掲載しています。特に、本資料においては、投資家の皆様からご要望の多い項目について、継続的に開示の拡充を図ってまいりました。

新たな情報の開示にあたっては、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の協力を得て実現しており、この一連の取り組みが、多くの共感を呼び、今回の受賞につながったものと認識しております。

三井倉庫グループは、創業から100年以上にわたり、世界の様々な地域や人々との関わりの中で事業活動を行ってきました。そして、その多様なステークホルダーとの相互信頼を構築するために、積極的な情報開示と継続的な対話を重視しています。当社グループは、ステークホルダーの皆様と共創することで、企業価値向上を図るとともに、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

◆日本IR協議会「“共感！” IR賞」について

https://www.jira.or.jp/activity/bluechip.html

◆三井倉庫グループの「新規投資家向け資料」について

https://www.mitsui-soko.com/ir/library/new_investor_ir