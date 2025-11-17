インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣＞を11月17日（月）より、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。

『おそ松くん』『天才バカボン』をはじめとする独創的なギャグ漫画で、日本中を大いに笑わせた赤塚不二夫。





“これでいいのだ！”の境地から、ナンセンスな笑いを追求し続けたその漫画家人生を称える異色の記念金貨が、赤塚不二夫の生誕90周年を機に、クック諸島の法定貨幣として発行されました。





記念金貨にデザインされているのは、バカボン一家をはじめ、ア太郎、アッコちゃん、イヤミ、ニャロメ、ウナギイヌといったおなじみのキャラクターたち。

鏡面仕上げの純金（品位.9999）に鮮やかなフルカラーで、楽しい赤塚ワールドが浮かび上がります。





また反対側には、金貨の発行国クック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の公式肖像が刻まれています。





クック諸島政府発行＜赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣＞は、先進のカラー鋳造技術が投入されたプルーフコインです。

発行数わずか90点のみの限定版で、収納・展示両用の紀州塗展示屏風とセットでご提供。さらに発行国の発行証明書が付属します。





■ギャグ漫画の王様・赤塚不二夫を本物の記念金貨で顕彰

■表面はクック諸島の元首チャールズ３世（英国国王）の肖像









■記念金貨には赤塚不二夫のサインと生誕90周年の公式ロゴが金彩蒔絵で施された紀州塗の特製展示屏風が付属します。

2025年11月17日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/akatsuka-c





■商品情報

商品名： 赤塚不二夫 生誕90周年記念 純金製公式カラー貨幣

価格 ： 449,800円（税込494,780円）

発行数：90点

発売日：2025年11月17日（月）

お届け：2026年2月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/akatsuka-c





■商品仕様

【記念金貨】

品位： .9999金

品質：プルーフ

重さ：1／4オンス（約7.77g）

直径（約）：30mm

発行：クック諸島政府

額面：50クックアイランド・ドル

発行数：90点

鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）





【特製展示屏風】

材質：カシュー塗MDFに金彩蒔絵

サイズ（約）：閉じた状態で縦15×横21×厚さ3cm 開いた状態で縦15×横42×厚さ1.5cm 日本製

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■赤塚不二夫

1935年、旧満州国生まれ。中学校在学中、手塚治虫氏の『ロストワールド』に影響を受け、漫画家を志す。1956年に『嵐をこえて』で漫画家デビューし、「トキワ荘」に入居。1962年に『おそ松くん』『ひみつのアッコちゃん』、1967年には『天才バカボン』『もーれつア太郎』の連載を相次いで開始、ギャグ漫画の王様と称され、テレビアニメ化作品も多い。 他、代表作に『レッツラゴン』『ギャグゲリラ』など。1998年、紫綬褒章受章。2008年、逝去。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。