Hakuhodo DY ONE、九州支社移転のお知らせ

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、2025年12月より、九州支社を「天神ブリッククロス」へ移転することをお知らせいたします。新オフィスは、コンセプトを「KYUSHU “ONE” BASE」とし、当社グループが持つ多様な強みを“一つに結集”することで、九州エリアにおけるデジタルマーケティング事業のさらなる成長を目指します。

■背景

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期から培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供してきました。九州エリアにおいても、生活者・企業・社会をつなぐ新たな関係価値の創出を目指し、事業拡大を進めています。

このたびのオフィス移転は、事業規模の拡大に対応するとともに、社名の“ONE”に込められた「九州を“一手に”担う」、「従業員が“ひとつになる”」という想いを具現化するため、「KYUSHU “ONE” BASE」をコンセプトに掲げ、より快適で創造性の高いワークスペースを構築することを目的としています。

■新オフィス概要

営業開始日： 2025年12月1日（月）

所在地：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目14番18号 天神ブリッククロス南棟 4F

■今後の展開について

今後もHakuhodo DY ONEは、この新たなオフィスを拠点に、九州エリアにおいてこれまで以上に質の高いデジタルマーケティングソリューションを提供し、クライアント企業のビジネス成長に貢献してまいります。

以上

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp