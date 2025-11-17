総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町／代表取締役社長 伊吹 和彦／証券コード5966)は、2025年12月19日(金)まで「タイヤ着脱整備応援キャンペーン」を実施中です。





タイヤ脱輪の多くは、タイヤ交換作業後に発生します。

タイヤ交換シーズンの到来にあたり、KTCではタイヤの着脱に使用する工具やトルクレンチをセットにし、お買い求めやすい価格でご提供しています。





締め過ぎや締め忘れによるタイヤの脱輪事故を無くし、確実な着脱整備による安全な社会の実現を、KTCは応援しています。





詳細は、 https://ktc.jp/tirecheck_2025 を御覧ください。





キャンペーンバナー





【対象4アイテム】

■軽・普通車用セット

No. JTAE473ACP

軽・普通車用セット





コードレスインパクトの価格でソケットをセット！

小売参考価格合計(税込) 117,601円

キャンペーン価格(税込) 106,260円





■軽・普通車用セット(トルクレンチ付)

No. JTAE473ADZA





軽・普通車用セット(トルクレンチ付)





トルクレンチが入って本締め作業まで対応！

小売参考価格合計(税込) 148,005円

キャンペーン価格(税込) 133,100円





■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)

No. TBP4903GSPA





12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)





2本の価格で3本セットに！

小売参考価格合計(税込) 11,341円

キャンペーン価格(税込) 7,535円





■中・大型車用セット

No. JTAE682CP

コードレスインパクトの価格でソケットをセット！

小売参考価格合計(税込) 182,512円

キャンペーン価格(税込) 174,900円





中・大型車用セット





【本件に関するお問い合わせ先】

京都機械工具株式会社 お客様窓口

お問い合わせフォーム： https://q.c-rings.net/?enq=aJUD7pYYb3k%3d