安心・安全なタイヤ交換を応援！工具セットが特別割引「タイヤ着脱整備応援キャンペーン」を12月19日(金)まで開催
総合ハンドツールメーカー京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町／代表取締役社長 伊吹 和彦／証券コード5966)は、2025年12月19日(金)まで「タイヤ着脱整備応援キャンペーン」を実施中です。
タイヤ脱輪の多くは、タイヤ交換作業後に発生します。
タイヤ交換シーズンの到来にあたり、KTCではタイヤの着脱に使用する工具やトルクレンチをセットにし、お買い求めやすい価格でご提供しています。
締め過ぎや締め忘れによるタイヤの脱輪事故を無くし、確実な着脱整備による安全な社会の実現を、KTCは応援しています。
詳細は、 https://ktc.jp/tirecheck_2025 を御覧ください。
キャンペーンバナー
【対象4アイテム】
■軽・普通車用セット
No. JTAE473ACP
軽・普通車用セット
コードレスインパクトの価格でソケットをセット！
小売参考価格合計(税込) 117,601円
キャンペーン価格(税込) 106,260円
■軽・普通車用セット(トルクレンチ付)
No. JTAE473ADZA
軽・普通車用セット(トルクレンチ付)
トルクレンチが入って本締め作業まで対応！
小売参考価格合計(税込) 148,005円
キャンペーン価格(税込) 133,100円
■12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
No. TBP4903GSPA
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
2本の価格で3本セットに！
小売参考価格合計(税込) 11,341円
キャンペーン価格(税込) 7,535円
■中・大型車用セット
No. JTAE682CP
コードレスインパクトの価格でソケットをセット！
小売参考価格合計(税込) 182,512円
キャンペーン価格(税込) 174,900円
中・大型車用セット
【本件に関するお問い合わせ先】
京都機械工具株式会社 お客様窓口
お問い合わせフォーム： https://q.c-rings.net/?enq=aJUD7pYYb3k%3d