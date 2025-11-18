『ブラウンダスト2』Steamウィッシュリスト登録件数、5日間で10万件突破！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)が配信するスマートフォン向け、胸いっぱいのRPG『ブラウンダスト２』では、Steamでのウィッシュリスト登録が10万件を突破しました。



『ブラウンダスト2』Steam(https://store.steampowered.com/app/3938980/2/?l=japanese)

『ブラウンダスト2』のSteam版のリリースは2025年12月16日を予定しており、11月12日（水）にウィッシュリスト登録を開始しました。

登録開始の翌日（13日）には5万件を突破、12日～16日の5日間の短時間で、10万件に到達しました。



現在、登録数に応じて報酬を配布する「Steamウィッシュリストイベント」を開催していますが、当初最高数に設定した5万件が１日で到達してしまったため、急遽、10万件も新設いたしました。



10,000達成 - ダイヤ×1,000（・CLEAR！）

20,000達成 - ゴールド×500,000（・CLEAR！）

30,000達成 - 製錬粉×50,000（・CLEAR！）

40,000達成 - 選別ガチャ券×10（・CLEAR！）

50,000達成 - 1回ガチャ券×10（・CLEAR！）

100,000達成 - 1回ガチャ券×10＋製錬水晶×500（・CLEAR！）

ブラウンダスト2とは

『ブラウンダスト2』は、スマートフォン/PC向けに配信中の「胸いっぱいのRPG」。

主人公ラテル、女剣士ユースティアと仲間たちが繰り広げるメインストーリーのほか、別時空の各キャラの物語、季節ごとの限定ストーリーなど、カセットを選択することで様々なプレイをお楽しみいただけます。

3×4マスでのシミュレーション風バトルに加え、登場人物達の“魅力的な”スキルカットも人気を博しています。



『ブラウンダスト2』Steam(https://store.steampowered.com/app/3938980/2/?l=japanese)



◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%92-%E8%83%B8%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E3%81%AErpg/id6450099588)





『ブラウンダスト２』 日本向け公式X（旧Twitter）

@BROWNDUST2_JP



『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.