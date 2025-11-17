【OTTOCAST 協賛レポート】LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025いまなら新モデルOttoAibox E2が37％OFF！数量限定キャンペーン実施中！車内がもっと自由に、もっとエンタメ空間に。
2025年11月2日(日)、秋晴れの湘南・平塚にて「LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025」が開催されました。
会場となったジ アウトレット湘南平塚駐車場には、朝から多くのLC250オーナーが続々と来場し、終日にぎわいの絶えない活気あるイベントとなりました。
会場の雰囲気1
■ 会場の雰囲気
全国から集まった250台以上のLC250が一列に並ぶ光景はまさに圧巻。
純正仕様からカスタム車両まで、オーナーの個性が光る車両が勢揃い。
オーナー同士がこだわりポイントを語り合い、自然とコミュニティの輪が広がる温かい雰囲気が印象的でした。
■ 企業ブースも大盛況
会場には多くの企業が出展し、来場者が最新アイテムを実際に体験できるエリアが設けられていました。
会場の雰囲気2
OTTOCASTブースにも多くのLC250オーナー様が訪れ、AI Boxシリーズの操作性や画面の滑らかさ、後席モニター連動などを実際に体験していただきました。
「長距離移動でも退屈しない環境がほしい」
「もっと手頃な価格帯のモデルもあると嬉しい」
など、ユーザーのリアルなニーズも多く伺うことができ、
これらは今後の開発における大切なヒントとなりました。
今だけお得なキャンペーン実施中！
購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP8N9GH9
価格 ： 37,999円
タイムセール価格 ： 27,897円
クーポン適用後 ： 23,999円
14,000円OFF(37％)： クーポンコード HUUDQQSS
キャンペーン期間 ： 2025年12月20日まで
【ユーザーの声を受けて──OTTOCASTから新モデルのご紹介】
こんなお悩み、ありませんか？
・操作が複雑で使いにくい
・好きなアプリを車載ディスプレイで使えない
・ケーブル接続が面倒
・ホーム画面を自由にカスタムできない
・高性能モデルは欲しいけれど、価格が高くて手が出しにくい…
いま車内は「移動空間」から、「もうひとつのリビング」へと進化しています。動画・音楽・ナビ・アプリ──
日常の車内体験をもっと自由に、もっと快適に、そしてより手頃な価格で楽しみたいという声が増えています。
そんなニーズに応えるために生まれたのが、“ちょうどいい性能×手頃な価格”を両立したOttoAiboxE2です。高すぎず、妥協もしない。
初めてのAI Boxにも、買い替えにも最適な、コストパフォーマンスに優れた新モデルとなっています。
■ 高額費用や工事の手間を解消
従来、外部映像入力対応のシステムは高額(～10万円)で、分解や配線加工を伴うケースが一般的でした。「OttoAiBoxE2」はUSBに挿すだけで使い始められ、初めての方でも短時間で利用を開始できます。
業者による取り付け作業は不要！設置はわずか3秒！
純正CarPlay対応のUSBポートに接続するだけでセットアップ完了。分解や配線工事は一切必要ありません。
かんたん接続
■ Androidベースだから、好きなアプリ入れ放題！
Android13システム×人気アプリ標準搭載
Android13搭載、ワイヤレス CarPlay／Android Auto 対応。
Wi-Fi6、Bluetooth5.4、4コアCPUで快適動作。
スマホの小さなナビ画面はもう不要！
ナビを大画面に映し出せば、広い視界で目的地までスムーズに到着できます。
TVer、Hulu、ABEMA、Disney+、ヤフーカーナビなど、日本で人気のアプリを標準搭載しており、追加のダウンロードは不要です。さらに、Google Play ストアからお好みの動画アプリをダウンロードして視聴することも可能です。
ホーム画面を自由にカスタマイズ可能
ホーム画面を自由にカスタマイズ可能
●ウィジェット編集
よく使う機能を追加・削除・並び替え。自分仕様のホームに。
●サイズ調整
ウィジェットやアイコンの大きさを最適化。視認性UP＆操作しやすい。
●壁紙変更
好みのデザイン／明暗テーマに切替え。昼夜で見やすさも調整。
●アプリ管理
アプリの並び替え・フォルダ化・非表示などを一括管理。必要なものへ最短アクセス。
二分割表示で“ナビ × エンタメ”を同時に。
画面自動調整でベストフィット！
■2つのアプリを一画面に並べて操作できるマルチタスク機能に対応。長距離や渋滞時でも、運転席はナビに集中しつつ、助手席では動画や音楽を楽しめます。表示比率はシーンに合わせて切り替え可能で、実用性と楽しさを両立します。
※走行中の視聴・操作は安全にご配慮ください。（運転者の前方注視を妨げない範囲でご利用ください）
毎日のドライブを快適にサポートする頼れる相棒です。
■CarPlay/Android Autoをワイヤレス起動
Bluetooth接続だけでナビ・音楽・通話・メッセージ・天気などを即表示。
■音声操作対応
「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー操作。視線移動を最小限に。
MicroSD対応・最大256GB
■Wi-Fi対応(テザリング／車載Wi-Fi／モバイルルーター)
■MicroSD対応・最大256GB
動画や音楽を保存してオフライン再生。トンネルや山道でも中断なく楽しめる最適化設計。
※通信やアプリの利用可否は地域・サービス仕様に準じます。
高精度GPSを内蔵
「OttoAiBox E2」はQZSS対応の高精度GPSを内蔵しており、都市部でも正確にナビゲーション可能。無料地図アプリもインストール後すぐに使えるので、手軽に安心ドライブを楽しめます。
幅広い車種との互換性
ただいま新製品発売記念キャンペーンを実施中。
割引コード使用の手順
ステップ(1)
製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。
ステップ(2)
注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。
オットキャスト
Ottocast(オットキャスト)は、10年以上にわたりマルチスクリーン相互接続技術を研究開発し、先端技術を採用した高品質な車載用電子機器を生産しています。
現在は日本・アメリカ・ヨーロッパを中心に、30カ国以上で展開するAmazonトップグローバルセラーです。
「OttoAiBoxE2」も、充実したサポート体制で安心してご利用いただけます。
■1年間の製品保証
購入日から1年間、故障や不具合は無償で修理または交換。
■専用アプリ「OttoPilot」
動画チュートリアルやFAQで操作をサポート。ログ送信機能で不具合報告も簡単。
OTTOCASTは「快適で安全なカーライフ」を目指し、製品とサービスの品質向上に取り組んでいます。