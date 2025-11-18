【サステナビリティ・デジタル戦略】3.3兆円市場が直面する「リユース人口停滞」の壁に挑む――「リユースフェス2026」開催レポート：循環型社会実現に向けた「信頼の再構築」と「デジタル活用」の針路を提言

株式会社ワサビ

株式会社ワサビが事務局を務めるリユースフェス事務局は、2025年9月29日（火）～30日（水）に「リユースフェス2026」を開催いたしました。



本イベントは、オンラインとオフラインのハイブリッド形式を採用し、リユース関連企業やスタートアップ企業など多数の参加者を迎え、業界の「今」と「未来」を鋭く読み解く主要3セッションを実施しました。

市場が右肩上がりの成長期から「真の価値が問われる成熟期」へ向かう中、2026年のリユース市場の針路として、「信頼の再構築」と「デジタル・データの徹底活用」の両輪を力強く回していく必要性が強く示されました。





また、本活動は千葉テレビ放送（チバテレ）のニュース情報番組「モーニングコンパス」でもご紹介いただきました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HOZAowRm8rU ]

3.3兆円市場の「光」と「影」：好調な市場の裏側に潜む本質的課題

リユース経済新聞 代表取締役社長 瀬川 淳司氏によるセッションでは、2024年に3.3兆円規模へと成長し、15年連続で拡大を続ける好調な市場動向が示されました。

この成長は、物価高による節約志向や、円安を背景としたインバウンド需要の爆発的な回復が牽引しています。

しかし、瀬川氏は、その裏で環境省の調査により「この1年でリユースを利用しなかった人」の割合が増加しているという「不都合な真実」を指摘しました。市場拡大は一部のヘビーユーザーに支えられており、新規顧客開拓が進まず「リユース人口」が停滞している可能性を提示。業界最大の課題は「リユースの体験価値（買う・売る）の低下」にあると警鐘を鳴らしました。

ECモール攻略の鍵は「データ」「信頼」「分散」にあり：リユース販売力を最大化する３つの鉄則とは

イーベイ・ジャパン、LINEヤフー、メルカリショップス、SODA（SNKRDUNK）など、ECモールの第一線で活躍する専門家たちが、リユース販売力を最大化する「3つの鉄則」について語り合いました。

1. チャネルの拡大（販路分散）

Yahoo!オークション、メルカリ、SNKRDUNK、eBayなど、各モールが持つ異なる強みと顧客層に着目し、複数のチャネルに挑戦することが販売機会を最大化する鍵であると強調。

2. データドリブンを徹底

感覚論ではなく、各モールが提供するデータを徹底活用し、「誰に」「何が」「いくらで」売れているかを正確に把握する戦略的な出品の重要性。

3. オーセンティシティ（信頼性）

ECリユース販売において最も重要な要素は「信頼性」であり、eBayやSNKRDUNKの「真贋鑑定」サービスに加え、出品者自身が商品説明を丁寧に記載し、顧客に安心感を与える取り組みが不可欠であると結論付けられました。

核心は「信頼」と「失敗談」にあり！地方の強みを「仕組み」化する処方箋



「地方は不利だ」という古い考え方を覆し、「地方だから勝てる」ローカル集客の戦い方を探るセッションも行われました。

登壇者は、ジモティー、マーケットエンタープライズ、Faber Companyの各氏。このセッションでは、成功事例だけでなく、大手企業が陥りがちな「失敗談」まで踏み込み、ローカル集客の処方箋として、明日から実践できる具体的なアクションプランの共有にこだわりました。

オフラインの信頼

ジモティースポットでは、顧客の背景をヒアリングし、「あんたに会いに来たよ」と言われるような「身近な相談相手」となるコミュニティスペース化を実現。

自治体連携

自治体のホームページ経由の依頼が増えるなど、「自治体が紹介しているから信用した」という声が多く、公的な連携が信頼構築に不可欠。

デジタルの信頼

Googleマップ対策（MEO）における検索順位の重要指標「関連性」は「口コミの内容」に大きく左右されるため、口コミ設計や紹介動線の具体化が必須であると解説されました。

イベント総括

今回のフェスでは、リユース人口の停滞というマクロな課題に対し、ECでは「真贋鑑定」や「データ活用」を、ローカルでは「地域密着のコミュニティ化」や「MEO対策」を、それぞれの解決策として提示しました。

小手先のテクニックではなく、オンラインでは「オーセンティシティ（信頼性）」、オフラインでは「身近な相談相手」としての信頼を勝ち取り、全ての活動をデータで最適化していくことが、2026年以降の業界の針路となります。

国境を越えた交流の成果

名刺交換会では、参加者により多くの交流機会を提供するため、「チーム対抗形式」やローテーション方式を採用。参加者からは「今回は本当に多くの方と交流でき、非常に有意義な時間だった」という声が多数寄せられました。

また、日本企業だけでなく他国の同業者も集い、グローバルな交流の場となり、国境を越えた新たな繋がりが誕生。リユースフェス事務局は、この国際的なネットワークを足がかりに、日本のリユース技術と理念を世界へと繋げていくという大きな一歩を踏み出します。

運営：株式会社ワサビ、株式会社ワサビテックコンサルタント、リ・アンティーク株式会社

スペシャルスポンサー：株式会社ウリドキ様

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/135_1_cf33f055cad41b592aa57da10b83d0d2.jpg?v=202511181056 ]



本件に関するお問い合わせ

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170（代表）

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=reusefes_report2026