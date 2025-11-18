【岡山ガス オープンイノベーション プロジェクト】

岡山ガス株式会社

2025年11月18日(火)

ビジネスプラン コンテスト2025

岡山ガス株式会社(本社：岡山市中区桜橋、以下(岡山ガス)は、岡山ガス オープンイノベーション プロジェクトとして『ビジネスプランコンテスト2025』を開催致しました。2025年10月15日(水)、岡山ガス 本社5Fホールにおいて書類審査を通過したファイナリスト12組(法人・個人・学生)によるプレゼンテーション審査会を開催し、各部門の大賞とグランプリ(総合大賞)を決定致しました。

受賞者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98753/table/16_1_2ea83467a84ba9d38a2b1d03b41305eb.jpg?v=202511181056 ]

ファイナリスト (受賞者を除く)

ビジネス部門

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98753/table/16_2_b3c72689bbea590b2859c0c5abf7d7a6.jpg?v=202511181056 ]

アイデア部門

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/98753/table/16_3_f96697c4776609a1f94bbf56e3219074.jpg?v=202511181056 ]

学生部門 大学生・専門学校生の部

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/98753/table/16_4_508fad9f6dfe42be6c164f9635545747.jpg?v=202511181056 ]

学生部門 高校生の部

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/98753/table/16_5_230fecab48885a620376fa7b19e33b0f.jpg?v=202511181056 ]

審査方法

岡山ガス職員と外部有識者による、5点を基準に加減点方式で審査を行い、合計点数の最も高い

プランを大賞に決定致しました。

応募総数・・・・・72件

ビジネス部門・・・・・18件 学生部門 大学生・専門学校生の部・・・・・9件

アイデア部門・・・・・16件 学生部門 高校生の部・・・・・29件



一次審査通過者・・・・・12組

ファイナリストによるプレゼンテーション (受賞者を除く)

授賞式開催

2025年11月17日(月) 岡山ガス 本社 5Fホールにて授賞式を開催致しました。

今後について

受賞者及び、応募プランの実現を後押しできるよう支援を検討、協議の上、岡山県の課題解決と地域活性に貢献できるよう継続的に情報共有をおこなっていきます。

ビジネスプランコンテスト2025概要

本事業は、岡山県内の有望な人材とプランの発掘、育成を進めるため、新たな技術やビジネス・アイデアを有する個人、法人を募集し新規事業・協業を創出し、岡山県の産業の発展と地域・社会課題の解決を図り、地域活性に貢献することを目的としています。

1. 募集部門

（1）ビジネス部門（事業性重視）

（2）アイデア部門（発想重視）

（3）学生部門

１.大学生・専門学校生の部

２.高校生の部

2. 募集内容

(1)エネルギー・環境分野

脱炭素社会、再生可能エネルギー、地球温暖化防止、環境汚染対策など

(2)地域・社会課題解決分野

人口減少、地方の過疎化、人手不足、空き家問題、買い物難民、耕作放棄地、ジェンダー平等、

貧困問題、フードロスなど

(3)イノベーション分野

新たなビジネスモデル提案、新たなサービスの提供、これまでにないマーケット開拓など

(4)岡山ガス分野

デジタル分野、e-methane(合成メタン)など新技術等の提案。または、岡山ガスとやりたいこと、

やってほしいこと、岡山ガスのリソースの活用した新ビジネス、サービス向上など

※岡山ガスの事業詳細はWebでご確認ください。

https://www.okagas.co.jp/(https://www.okagas.co.jp/)

3. 募集期間

2025年5月1日（木）～8月31日（日）24時到着分

4. 応募資格

(1)ビジネス部門・アイデア部門

岡山県内で実現したいビジネスプランをお持ちの個人、グループ、および法人、起業を考えて

いる方

(2)学生部門 ビジネス的な視野を広げたい、または将来起業を考えている学生

（全部門、応募者の居住地は問わない。）

5. 賞(タイトル)

表彰と特典

各部門において部門賞を授与し、全部門の中からグランプリを決定しタイトル及び副賞を授与する

(1) ビジネス部門賞 (タイトル)

（2）アイデア部門賞（タイトル）

またはビジネスプランによっては支援・協業の可能性がある。

(ただし、事業化可能なプランがない場合は賞の授与のみとなります。)

(3)学生部門賞(タイトル)及び、商品券

・大学生、専門学校生の部 ・高校生の部

またはプランの実証実験をサポートさせていただく可能性がある。

※ただし、該当プランがない場合は賞の授与のみとなる。

6．審査方法

(1) 一次審査（2025年9月中旬予定）

書類選考によりファイナリストを選出します。

(2) 最終審査（2025年10月中旬予定）

プレゼンテーション審査により賞(タイトル)を決定します。

外部有識者と岡山ガス職員により厳正公平に審査します。

一次審査を通過した方は、必要に応じてヒアリングを実施する場合があります。

7．審査項目

以下の項目において加点方式で行います。

〈ビジネス部門〉

１.新規性・創造性

２.実現可能性・市場性・収益性

３.地域社会、環境への貢献性

４.ソリューションと提供価値の可能性

５.岡山ガスとの親和性

〈アイデア・学生部門〉

１.新規性・破壊的な独創性

２.奇想天外性・価値創造性・アンビシャス性

３.地域社会、環境への貢献性・未来性

４.岡山ガスとの親和性

8. 主催：岡山ガス株式会社

後援：岡山県・岡山県教育委員会・岡山県商工会議所連合会・岡山県商工会連合会・赤磐市・

浅口市・井原市・ 岡山市・鏡野町・笠岡市・吉備中央町・久米南町・倉敷市・里庄町・

勝央町・新庄村・瀬戸内市・総社市・ 高梁市・玉野市・津山市・奈義町・新見市・

西粟倉村・早島町・備前市・真庭市・美咲町・美作市・矢掛町・ 和気町 （市町村50音順）

【岡山ガス オープンイノベーション プロジェクト】

岡山ガスは、「地域に根ざした産業・人材育成の振興」「地域で頑張るすべての人を応援する企業」を目指し、また、地域経済の活性化や雇用創出、及びSDGs推進への取り組みとして岡山ガス オープンイノベーション プロジェクトを立ち上げました。

【会社概要】

会社名 : 岡山ガス株式会社

代表者 :代表取締役社長 岡崎 達也

設立 :明治43年（1910）1月29日

所在地 :岡山市中区桜橋二丁目１番１号

従業員数 :258名（令和6年12月31日現在）

事業内容1.ガスの製造、供給および販売

2.ガス機器の販売

3.ガス配管工事

供給区域岡山市、倉敷市、赤磐市、玉野市、総社市、早島町

Web : https://www.okagas.co.jp/

【本件に関する問合せ先】

岡山ガス オープンイノベーションプロジェクト運営事務局

〒703-8285岡山県岡山市中区桜橋一丁目1-1

Tel: 086-201-1570

【E-mail】innovation@okagas.co.jp 【URL】https://www.okagas.co.jp/oi-project/