【WWDJAPAN最新号】4大ファッション・ウイークに続くネクスト6とは？　世界のファッション・ウイーク特集

株式会社INFASパブリケーションズ

11月17日発売の「WWDJAPAN」は、パリやミラノ、ニューヨーク、ロンドンに続く、世界のファッション・ウイーク特集です。

皆さん、世界では東京と同じように、さまざまな場所でファッション・ウイークが開かれているのはご存知ですか？「WWDJAPAN」は今回、米中韓そしてタイ版「WWD」の力を借りて、上海とソウル、タイ、サウジアラビアの首都であるリヤドのファッション・ウイークの今をリポート。「現地は盛り上がっているのか？」「日本でもビジネスになりそうなブランドはあるのか？」「ファッションだけではなく、カルチャーも体感できるイベントに育っているのか？」「現地マーケットはどのくらい成熟しており、日本のブランドが進出を模索する意味はありそうか？」などの視点を重視しながら、各国「WWD」のスタッフに諸外国のファッション・ウイークを語ってもらいました。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2443?_gl=1*b81tzz*_ga*Nzc5MTU2MzA1LjE3NTAwNDAyMzQ.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NjMzNDg3MTEkbzQxOCRnMSR0MTc2MzM1MDIzNCRqNTkkbDAkaDA.電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2261159/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

またヨーロッパでは、現地ジャーナリストが先行して“第5のファッションシティ”になりそうな雰囲気漂うベルリンとコペンハーゲン・ファッション・ウイークを紹介。2つの都市からは、ファッション・ウイークの成長には、何が必要なのか？を学ぶことができます。面白いブランドはもちろんですが、政府のサポート、サステナビリティへの配慮、街全体で楽しめるカルチャーなどについても、参加し続けるジャーナリストの立場から分析してもらいました。さらには、おそらく日本人で一番ファッション・ウイークを取材しているマスイユウさんには、パンデミック以降のファッション・ウイークについて、コラムを書いてもらいました。バイヤーはもちろん、ブランド、メディア＆インフルエンサーの皆様、ぜひ世界の今をアップデートするための一助としてお役立てください。

特集以外では、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の一本足打法から決別すべく、自社の社名を冠にしたブランドで野心的な目標を掲げるゴールドウインの勝算を検証。アップルとイッセイ ミヤケがタッグを組んで新しくスタートした「アイフォーン ポケット（iPHONE POCKET）」については、ミヤケデザイン事務所の宮前義之デザインディレクターに話を聞いています。ファッション＆ビューティ・パトロールでは、読者の皆様がご応募くださった素敵なペット、いや家族をご紹介！ご応募くださいました皆様、ご協力ありがとうございました。愛する家族の「WWDJAPAN」デビューをぜひご堪能くださいませ。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2443?_gl=1*b81tzz*_ga*Nzc5MTU2MzA1LjE3NTAwNDAyMzQ.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NjMzNDg3MTEkbzQxOCRnMSR0MTc2MzM1MDIzNCRqNTkkbDAkaDA.電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2261159/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

CONTENTS

FEATURE

・“ビッグ4”とは異なる道を進む6都市 次世代のファッション・シティは？

FOCUS

・欧州ブランドのデザイナーシャッフルの裏で起こる新傾向 キム・ジョーンズらを中国につなげた“仲介人”とは？

・東京2026年春夏トレンド5

・中国で先行するプレミアム戦略 「ザ・ノース・フェイス」に次ぐ柱に 社名ブランド「ゴールドウイン」に賭ける

・イッセイ ミヤケとアップルがタッグ 「アイフォーン」が入る新しいポケット誕生

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「バルマン」のオリヴィエ・ルスタンが退任 後任は「アトライン」のアントナン・トロン、他

・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol. 13 北海道編 15秒で着脱、究極のレインウエア

・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol. 79 「ユニクロ」グローバルブームの真相ーー旗艦店×ECが引き起こす“売上高3兆円の方程式”

・中国電脳コマース趣聞：中国のスタバ不振、背景に消費トレンドの変化 現地の外食王「火鍋のハイディーラオ」も苦戦

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.228 フレグランスの新時代、日本市場の転換点（弓気田みずほ ／ユジェット代表・美容コーディネーター）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.180 あの鐘を鳴らすのはあなた

・今週のeye：小澤征悦が“地球を救う”新ブランドと共に登場 船場と博展がエシカルデザインイベントを開催、他

EDITORS’ LETTER

・「リファ」快進撃の裏に“人”あり（牧田英子 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：各国のファッション・ウイークを紹介（井口恭子 ／編集部記者、藪野淳 ／欧州通信員）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ファッション＆ビューティ業界人 みんなで「ペット自慢」

＜COVER CREDIT＞

BUZIGAHILL/DAVID KOMA/SF1OG/BAUM UND PFERDGARTEN/

SUNFLOWER/VIKTORANISIMOV/AO YES

PHOTO : ANDREAS HOFRICHTER, INES BAHR, JAMES COCHRANE, MARIIA DRED,

COURTESY PHOTO for AO YES (C)︎FAIRCHILD PUBLISHING, LLC

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

公式サイト

WWDJAPAN（Web）：https://www.wwdjapan.com

SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/wwd_jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/wwd_jp

Facebook：https://www.facebook.com/wwdjapan

YouTube：https://www.youtube.com/@WWDJAPAN

TikTok：https://www.tiktok.com/@wwd_japan