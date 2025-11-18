一級土木施工管理技士向け学習アプリ 『サクシェアPASS』～一次試験対策版の先行申込を本日より開始～

前田建設工業株式会社

前田建設工業株式会社（本店：東京都千代田区、社長：前田操治、以下「前田建設」）は、建設技術者の資格取得支援を目的とした学習アプリ『サクシェアPASS（サクシェア・パス）』を正式リリースすることを決定しました。

これに先立ち、一次試験対策版の先行申込受付を本日より開始します。

■ 開発の背景

建設業界では担い手不足が深刻化し、若手技術者の計画的な育成が重要な課題となっています。

当社では、建設教育のDX推進の一環として、資格学習をより手軽で効果的に行える新たな仕組みづくりを進めてまいりました。

その取り組みの中で、『サクシェアPASS』の開発にはAIを活用した問題生成・最適化技術を取り入れ、短期間での開発と質の高い学習体験を両立しています。

■ 『サクシェアPASS』の概要

『サクシェアPASS』は、一級土木施工管理技士（一次試験）対策に特化した学習アプリです。

スマートフォンひとつで、問題演習・実力テスト・月次レポートまでがセットとなり、社員や受講者の自発的な学習と、管理者による進捗把握を同時に実現します。

・2,000問以上の演習問題で基礎力を着実に強化

・3回の模擬試験（実力判定テスト）で本番対応力を養成

・月次レポート機能で進捗と弱点を見える化し、的確なフォローを支援

これにより、社員が「いつでも・どこでも」自発的に学べる環境を整え、管理者はチーム全体の学習状況を把握・支援できるようになります。

■ 価格・利用開始時期

・先行申込受付：2025年11月18日開始

・利用開始：2026年1月（一次試験対策版）

・販売価格：専用サイトをご確認ください。

URL：https://sakupass.jp/

■ 今後の展開

本アプリは、一次試験版リリースを皮切りに、2026年7月に二次試験対策版のリリースを予定しています。今後は、資格取得支援にとどまらず、学生・若手職員・海外人材など、建設業界を担う幅広い層への学習支援プラットフォームとしての展開を目指します。

前田建設は、「建設×テクノロジーによる社会価値の創造」を掲げ、土木・建築の枠を超えたDX推進に取り組んでいます。現場の生産性向上だけでなく、人材育成や教育分野にもデジタル技術を活用し、次世代を担う技術者の育成を支援してまいります。