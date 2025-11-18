満員御礼！全国4会場で「ハンズ×イガリシノブ メイクイベント」開催購入率99％の大盛況。メイクをもっと自由に楽しむ時間に
写真１枚目：「ハンズ×イガリシノブ メイクイベント」
■ イベント概要
本イベントは、ハンズとイガリシノブによる共同企画として開催。
「自分の顔をもっと好きになる」「メイクを難しく考えすぎない」ことをテーマに、
イガリシノブが直接、肌づくりや骨格をきれいに見せるメイクのコツをレクチャーしました。
・ 【開催日程】
10月24日（金）：ハンズ渋谷スクランブルスクエア店
10月31日（金）：ハンズ博多店
11月7日 （金）：ハンズ甲府昭和店
11月17日（金）：ハンズ新宿店
どの会場も抽選制・満員御礼。
デモンストレーションでは、実際に来場者へタッチアップを行いながら、
その人の魅力を引き出すポイントを丁寧に伝えました。
⸻
■ 会場の様子
（写真2枚目：ハンズ新宿店でのイガリシノブが参加者へタッチアップを行う様子）
イベント会場には終始あたたかな空気が流れ、
「メイクが楽しい」「自分の顔が好きになれた」という声が多数寄せられました。
⸻
■ イガリシノブ コメント
みなさんの肌づくりに、むずかしく考えずに“骨格をきれいに見せる”という提案ができてよかったです。
自分に、もっとわがままに、そして楽しく向き合ってほしいなと思いました。
⸻
■ 今後の展開
今回の好評を受け、今後もメイクを通して「自分をもっと好きになるきっかけ」を広げていく活動を予定しています。
新たな形でのイベント開催やコラボレーションにも、ぜひご期待ください。
⸻
（写真３枚目：イオンモール甲府昭和店では1Fほたる広場にてメイクレッスンイベントを特別開催）
■ 関連リンク
・ハンズ イベントページ：https://event.hands.net/learn/20169/
・イガリシノブ公式サイト：（URL）https://www.igarishinobu.com/
・公式Instagram：（URL）https://www.instagram.com/igari_shinobu/
⸻
【おすすめタグ】
#イガリシノブ #ハンズ #メイクイベント #満員御礼 #WHOMEE #メイクを楽しむ #骨格メイク
⸻
■協賛ブランド（アルファベット順）
・Curel・KATE・THE FLOWER SHOP・Pmel・melt・MEMEME・Love Liner・Mediplus・WHOMEE
■主催：株式会社MERCIHOMME（メルシオム）