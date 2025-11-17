北海道・札幌発、とろさば専門店「さばPlus(サバプラス)」が魚ジャパンフェス in 日比谷で「北海道の蟹」と共演！
札幌で注目を集める“とろさば専門店”「さばPlus(サバプラス)」を運営する株式会社蝦夷や(所在：北海道札幌市)は、2025年11月28日(金)～30日(日)に東京都・日比谷公園で開催される「SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2025 in 日比谷公園」(通称：魚ジャパンフェス)に北海道のローカルメディアで注目の蝦夷やが出店いたします。
現地では、人気の「タラバ蟹」を中心に販売し、同店の人気商品「ごまとろさば」も試食形式で紹介します。
クラウドファンディングでは“ごまとろさば飯”を家庭で再現できる限定セットを販売中です。
クラウドファンディングサムネイル
日比谷イベント1
■テレビでも紹介された、札幌の人気“とろさば専門店”
「さばPlus」は、札幌市豊平区に店舗を構える“とろさば専門店”。脂のり抜群の“とろさば”を使った看板メニュー「ごまとろさば飯」は、焙煎ごま・梅ふりかけ・特製出汁を組み合わせた“二度おいしい”一杯として評判です。
オープン直後からSNSで話題となり、フォロワーは2,000人を突破。地元テレビ番組でも紹介されるなど、「北海道では珍しいさば専門店」として注目を集めてきました。
■日比谷公園では、人気のタラバ蟹が主役に
今回の魚ジャパンフェスでは、北海道の冬の味覚・蟹をメインに販売。会場では、かにのしゃぶしゃぶや、みそたっぷりの甲羅焼きなどの贅沢なメニューを展開するほか、人気商品「ごまとろさば」も冷凍パック・試食形式で紹介します。
「蟹とさば、どちらも北海道を代表する海の恵み。
「カニだけじゃない。札幌から感動の"さば文化”を全国へ」
― さばPlus代表・伊藤 けい子
日比谷イベント2
日比谷イベント3
日比谷イベント4
■クラウドファンディングでも新たな挑戦
CAMPFIREでは、看板メニュー「ごまとろさば飯」を ご家庭でそのまま再現できる限定セットを販売中。
脂の旨味を閉じ込める急速冷凍技術「凍眠(とうみん)」を採用し、解凍後もふっくらとした食感を楽しめます。
「店舗で食べた味をそのまま家庭でも味わってほしい。
北海道の“とろさば文化”を全国へ広げたい」
― さばPlus代表・伊藤 けい子
【イベント概要】
イベント名： SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2025 in 日比谷公園
会期 ： 2025年11月28日(金)～11月30日(日)
会場 ： 東京都千代田区・日比谷公園(にれのき広場～芝庭広場)
入場料 ： 無料(飲食代別途)
公式サイト： https://37sakana.jp/sjfeshibiya/
【クラウドファンディング概要】
タイトル ： 北海道・札幌発“二度おいしい”
ごまとろさば飯をご家庭に。さばplusの挑戦！
URL ： https://camp-fire.jp/projects/890887/view
実施期間 ： 2025年11月12日18時～12月24日
目標金額 ： 10万円
主なリターン： ・ごまとろさば飯 再現セット(4人前) 5,000円～
・とろさば5種食べ比べセット 7,500円～
・業務用応援コース(FC交渉権利付き) 40,000円
※クラファン限定セットは全国配送対応
【店舗情報】
店舗名 ： さばPlus(サバプラス)／株式会社蝦夷や
所在地 ： 北海道札幌市豊平区豊平5条1丁目2-13
Instagram： @sabaplus_emishiya_sapporo
( https://www.instagram.com/sabaplus_emishiya_sapporo/ )