札幌で注目を集める“とろさば専門店”「さばPlus(サバプラス)」を運営する株式会社蝦夷や(所在：北海道札幌市)は、2025年11月28日(金)～30日(日)に東京都・日比谷公園で開催される「SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2025 in 日比谷公園」(通称：魚ジャパンフェス)に北海道のローカルメディアで注目の蝦夷やが出店いたします。

現地では、人気の「タラバ蟹」を中心に販売し、同店の人気商品「ごまとろさば」も試食形式で紹介します。

クラウドファンディングでは“ごまとろさば飯”を家庭で再現できる限定セットを販売中です。





■テレビでも紹介された、札幌の人気“とろさば専門店”

「さばPlus」は、札幌市豊平区に店舗を構える“とろさば専門店”。脂のり抜群の“とろさば”を使った看板メニュー「ごまとろさば飯」は、焙煎ごま・梅ふりかけ・特製出汁を組み合わせた“二度おいしい”一杯として評判です。

オープン直後からSNSで話題となり、フォロワーは2,000人を突破。地元テレビ番組でも紹介されるなど、「北海道では珍しいさば専門店」として注目を集めてきました。









■日比谷公園では、人気のタラバ蟹が主役に

今回の魚ジャパンフェスでは、北海道の冬の味覚・蟹をメインに販売。会場では、かにのしゃぶしゃぶや、みそたっぷりの甲羅焼きなどの贅沢なメニューを展開するほか、人気商品「ごまとろさば」も冷凍パック・試食形式で紹介します。





「蟹とさば、どちらも北海道を代表する海の恵み。

「カニだけじゃない。札幌から感動の"さば文化”を全国へ」

― さばPlus代表・伊藤 けい子





■クラウドファンディングでも新たな挑戦

CAMPFIREでは、看板メニュー「ごまとろさば飯」を ご家庭でそのまま再現できる限定セットを販売中。

脂の旨味を閉じ込める急速冷凍技術「凍眠(とうみん)」を採用し、解凍後もふっくらとした食感を楽しめます。





「店舗で食べた味をそのまま家庭でも味わってほしい。

北海道の“とろさば文化”を全国へ広げたい」

― さばPlus代表・伊藤 けい子









【イベント概要】

イベント名： SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2025 in 日比谷公園

会期 ： 2025年11月28日(金)～11月30日(日)

会場 ： 東京都千代田区・日比谷公園(にれのき広場～芝庭広場)

入場料 ： 無料(飲食代別途)

公式サイト： https://37sakana.jp/sjfeshibiya/









【クラウドファンディング概要】

タイトル ： 北海道・札幌発“二度おいしい”

ごまとろさば飯をご家庭に。さばplusの挑戦！

URL ： https://camp-fire.jp/projects/890887/view

実施期間 ： 2025年11月12日18時～12月24日

目標金額 ： 10万円

主なリターン： ・ごまとろさば飯 再現セット(4人前) 5,000円～

・とろさば5種食べ比べセット 7,500円～

・業務用応援コース(FC交渉権利付き) 40,000円

※クラファン限定セットは全国配送対応









【店舗情報】

店舗名 ： さばPlus(サバプラス)／株式会社蝦夷や

所在地 ： 北海道札幌市豊平区豊平5条1丁目2-13

Instagram： @sabaplus_emishiya_sapporo

( https://www.instagram.com/sabaplus_emishiya_sapporo/ )