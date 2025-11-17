株式会社ダイヤモンド・リテイルメディアは、目まぐるしく変化する市場環境において、企業の戦略策定を強力にサポートするため、専門誌編集部が制作したデータブック「ドラッグストアスーパーデータ2026」を発行いたしました。

物価高とインバウンド(訪日外国人)需要の伸長を背景に、ドラッグストア(DgS)業界は推定売上高10兆307億円を達成し、今や成長期へと突入しています。





ドラッグストアスーパーデータ2026





●ドラッグストアスーパーデータとは？

全国のDgSおよび調剤薬局(ファーマシー)業界に焦点を当てた、業界の全体像と主要企業の経営状況を網羅できる、ドラッグストア専門誌編集部が作成したデータブックです。





ドラッグストアスーパーデータ2026_目次





＜収録内容＞

ドラッグストア直近1年の動き

ドラッグストア&ファーマシー 売上高ランキング

主要共同仕入れ・協業グループ 加盟企業一覧・業界相関図

上場ドラッグストア&ファーマシー 解説/経営指標ランキング

上場企業業績推移

ドラッグストア12社/ファーマシー7社非上場大手ドラッグストア決算概要

ドラッグストア都道府県別パワー分析

都道府県別店舗数・売場面積・販売額

付録●ドラッグストア業界用語





＜提供形式＞

A4判で見やすい冊子版

いつでもどこからでもチェックできる電子版

用途に合わせて最適な形式をお選びいただけます





詳細・お申込みはこちら

https://www.drm-onlinestore.com/item/1001?utm_source=dcs_ad&utm_medium=press&utm_campaign=DgsSD2026_press





ドラッグストアスーパーデータ2026_上場企業業績推移

ドラッグストアスーパーデータ2026_都道府県別パワー分析





●こんなシーンでご活用いただけます

＜M&A戦略および業界再編分析＞

DgS業界の大規模な再編(ツルハHDとウエルシアHDの統合など)の現状を分析するためのデータを掲載。上場・非上場企業の売上高、時価総額、業績推移を分析し、ツルハとウエルシアに続く、次なるM&Aターゲットを導き出すヒントとしてご活用いただけます。





＜地域別市場の深耕と新規出店戦略の策定＞

都道府県別の店舗数、売場面積、売上構成比の分析が表やグラフで一目瞭然。市場占有率が高いドミナントエリアや、競合が手薄な未開拓エリアを特定し、クライアントの成長に不可欠な具体的なリージョン戦略の策定が可能となります。





＜成長分野(食品/ビューティケア)に特化した戦略的提案＞

食品売上高比率が高い企業(クスリのアオキHD、コスモス薬品など)や、伸び率トップのビューティケア部門に特化した戦略立案、「フード＆ドラッグ」転換を支援するための物流最適化、ビューティケア部門の販促を強化するためのソリューションなどを提案する際の材料に最適です。









●電子版サンプル公開中

「ドラッグストアスーパーデータ2026」の電子版サンプルを以下のURLよりご覧いただけます。





電子版サンプルはこちら

https://dcsonline.meclib.jp/library/books/drugsuperdata2026_sample/book/index.html





詳細・お申込みはこちら

https://www.drm-onlinestore.com/item/1001?utm_source=dcs_ad&utm_medium=press&utm_campaign=DgsSD2026_press









●会社概要

商号 ： 株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア

代表者 ： 代表取締役 平井 俊之

所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区 神田神保町1-6-1タキイ東京ビル

設立 ： 1970年4月

事業内容： 広報誌、PR誌などの企画制作 書籍出版事業

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://corp.diamond-rm.net/