KLMオランダ航空(以下 KLM)は2025年11月14日から11月27日まで、『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の日本発着オランダおよびヨーロッパ往復で割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売いたします。

リアルディール・セールは本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会をご提供いたします。かつてない体験を満喫できるこの機会をご活用ください。





エコノミークラス ：13万3,670円*～

プレミアムコンフォートクラス：24万9,280円*～

ビジネスクラス ：48万4,990円*～

*税金等込みの最低料金

・販売期間 ：2025年11月14日から2025年11月27日まで

・対象旅行期間：2025年11月14日から2026年6月30日まで





詳しい条件はキャンペーンページからご覧ください。

https://realdealdays.klm.com/JP_JA





【KLMオランダ航空 2025年冬期スケジュール(2025年11月13日現在)】

最新のスケジュールはKLMウェブサイトにてご確認をお願いいたします。

https://www.klm.co.jp/





KLM冬期運行スケジュール





*2026年3月8日～3月27日までの運航





KLMオランダ航空 B777‐200型機









■KLMオランダ航空について

KLMは106年にわたり、ビジネスやレジャー、友人やご家族との再会、留学など、さまざまな出会いをつないできました。KLMは現在、世界160都市に就航し、毎年数千万人のお客様にご搭乗いただいております。オランダと世界の主要経済圏を結ぶ航空会社として、今後もお客様に選ばれ続けるエアラインであり続けるために、よりクリーンかつ効率的な運航の実現に向け、日々さまざまな取り組みを進めております。

KLMオランダ航空は、エールフランス-KLMグループの一員であり、スカイチームアライアンス加盟航空会社です。









■公式ウェブサイトやSNS

KLMオランダ航空 公式ウェブサイト ： https://www.klm.co.jp/

X(旧Twitter) KLM Japan 公式アカウント： https://twitter.com/klm_jp

LINEオフィシャルアカウント ： @klmjp