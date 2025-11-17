KLMオランダ航空、2025年11月14日から11月27日まで期間限定特別割引「リアルディール・セール」を開催！
KLMオランダ航空(以下 KLM)は2025年11月14日から11月27日まで、『リアルディール・セール』を実施し、期間限定の日本発着オランダおよびヨーロッパ往復で割引航空券をKLM公式ウェブサイトならびにKLMアプリで販売いたします。
リアルディール・セールは本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会をご提供いたします。かつてない体験を満喫できるこの機会をご活用ください。
エコノミークラス ：13万3,670円*～
プレミアムコンフォートクラス：24万9,280円*～
ビジネスクラス ：48万4,990円*～
*税金等込みの最低料金
・販売期間 ：2025年11月14日から2025年11月27日まで
・対象旅行期間：2025年11月14日から2026年6月30日まで
詳しい条件はキャンペーンページからご覧ください。
https://realdealdays.klm.com/JP_JA
【KLMオランダ航空 2025年冬期スケジュール(2025年11月13日現在)】
最新のスケジュールはKLMウェブサイトにてご確認をお願いいたします。
https://www.klm.co.jp/
KLM冬期運行スケジュール
*2026年3月8日～3月27日までの運航
KLMオランダ航空 B777‐200型機
■KLMオランダ航空について
KLMは106年にわたり、ビジネスやレジャー、友人やご家族との再会、留学など、さまざまな出会いをつないできました。KLMは現在、世界160都市に就航し、毎年数千万人のお客様にご搭乗いただいております。オランダと世界の主要経済圏を結ぶ航空会社として、今後もお客様に選ばれ続けるエアラインであり続けるために、よりクリーンかつ効率的な運航の実現に向け、日々さまざまな取り組みを進めております。
KLMオランダ航空は、エールフランス-KLMグループの一員であり、スカイチームアライアンス加盟航空会社です。
■公式ウェブサイトやSNS
KLMオランダ航空 公式ウェブサイト ： https://www.klm.co.jp/
X(旧Twitter) KLM Japan 公式アカウント： https://twitter.com/klm_jp
LINEオフィシャルアカウント ： @klmjp