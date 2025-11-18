今年1年の感謝を込めて！人気のワイヤレスイヤホンからポータブルスピーカーまで最大34%OFF　JBL・AKGウィンター・セール2025開催！

ハーマンインターナショナル株式会社

アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」を擁するハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、2025年最後のプロモーションとなる「ウィンター・セール2025」を2025年11月21日（金）～12月24日（水）に開催いたします。

期間中は人気のワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカーなどが最大34%オフのセール価格で販売いたします。

セール対象製品（一部抜粋）

●JBL Tour Pro 3

製品URL：https://jp.jbl.com/TOUR-PRO-3.html

・JBL初デュアルドライバー搭載＆LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジー

・さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0

・進化した新空間サウンド＆新搭載のヘッドトラッキング機能

・JBL初採用のAIノイズ低減アルゴリズム＆通話用6マイク搭載でよりクリアな音声体験

・より進化して使いやすくなったスマート充電ケース

・トランスミッター機能と「Auracast」でエンターテインメントを拡張

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\39,600→\30,800 (22%オフ)

●JBL Live Beam 3

製品URL：https://jp.jbl.com/LIVEBEAM3.html

・JBLシグネチャーサウンドを実現する高性能10mm径ダイナミックドライバー搭載

・ハイレゾワイヤレスに対応

・ブランド史上最高クラスの進化したノイズキャンセリング機能

・進化したスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース

・究極の装着性を実現するこだわりの設計

・日常使いに特化した充実の機能

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\19,800→\12,980 (34%オフ)

●JBL Wave Buds 2

製品URL：https://jp.jbl.com/WAVE-BUDS-2.html

・スムーズに出し入れが可能なフタなしデザイン

・必要な時に必要な外音を取り込める「アンビエントアウェア」と「トークスルー」にも対応

・最大2台接続可能なマルチポイント対応でテレワークやオンライン授業にも最適

・JBL PURE BASS サウンドでパワフルかつ豊かな低音を届ける8mm径ドライバー搭載

・合計4つの通話用ビームフォーミングマイクでクリアな音声通話を実現

・防水防塵対応で雨や汗にも安心

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\8,800→\6,930 (21%オフ)

●JBL Tour One M3

製品URL：https://jp.jbl.com/TOUR-ONE-M3.html

・新採用のマイカドーム40mm径ドライバーが、低音から高音までバランスの取れた圧巻のJBLプロ・サウンドを実現

・ハイレゾワイヤレス対応で、驚くほど鮮明なスタジオサウンドを実現

・合計10基のマイク搭載でさらに進化した新リアルタイム補正付ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭載

・進化した新空間サウンド＆初搭載のヘッドトラッキング機能で高い没入感を提供

・AIノイズ低減アルゴリズムでクリアな通話品質を実現

・DAC内蔵により有線接続時にロスレスオーディオ再生に対応

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\49,500→\42,900 (22%オフ)

●JBL Flip 7

製品URL：https://jp.jbl.com/FLIP-7.html

・スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す「AI Sound Boost」機能搭載

・USB-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応 (最大48kHz/24bit)

・屋内から屋外までどんなシーンでも活躍する、より強化された防水・防塵（IP68）性能

・PushLockシステムでカラビナやストラップの交換可能

・ペットボトルサイズの筐体で片手での持ち運びも車内のドリンクホルダーへの収納可能

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\19,800→\16,720 (16%オフ)

●JBL Charge 6

製品URL：https://jp.jbl.com/CHARGE-6.html

・スピーカーの能力をリアルタイムで最大限に引き出す「AI Sound Boost」機能搭載

・USB-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応（最大48kHz/24bit）

・屋内から屋外までどんなシーンでも活躍する、より強化された防水・防塵（IP68）性能

・最大24 + 4時間の再生時間（「Play Time Boost」で最大4時間延長）

・取り外し可能なストラップ仕様により用途に応じて使い分けができる3ウェイスタイル

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\27,500→\23,650 (14%オフ)

●JBL Partybox Stage 320

製品URL：https://jp.jbl.com/PARTYBOX-STAGE-320.html

・「AI Sound Boost」による新たな次元のJBLプロ・サウンド

・「Auracast」によるワイヤレスでのマルチスピーカー接続

・さらに進化したライト・エンターテインメント

・娯楽性を高めた豊富なパーティー機能を直感的に操作

・大きくても持ち運びやすいポータビリティに長けた設計

・ギターの弾き語りからカラオケや講演会まで対応する充実の入力機能

[参考]JBLオンラインストア価格(税込)：\85,800→\60,500 (29%オフ)

●AKG N5 Hybrid

製品URL：https://jp.akg.com/AKG-N5-HYBRID.html

・ドライバーの振動板コーティングに「DLC+PEN」素材を採用

・周波数応答の工夫でAKGリファレンスサウンドを実現

・ハイレゾワイヤレス対応のBluetooth接続と高音質を提供するLC3plus対応のドングル接続

・コミュニケーションに特化した合計6つの通話用マイクがクリアな音声を提供

・高品位音質を提供するドングル接続とマルチポイントにも対応

・独自アプリでお好みのカスタマイズも可能

[参考]AKGオンラインストア価格(税込)：\38,500→\30,800 (20%オフ)

●AKG N9 Hybrid

製品URL：https://jp.akg.com/AKG-N9-HYBRID.html

・PU+液晶ポリマー素材を採用したメンブレンと独自の音響設計によるAKGらしい高音質と広いサウンドステージを実現

・ワイヤレス接続と有線接続によるハイレゾ対応のハイクオリティな音楽視聴

・合計4つの通話用マイクでクリアな音声を実現、進化した外音取り込み機能で突発的な着脱も不要

・ドングルに付属するUSB Type-Aのアダプターであらゆるデバイスに接続可能

[参考]AKGオンラインストア価格(税込)：\55,000→\44,000 (20%オフ)

セール対象品一覧

[JBL]

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/508_1_794b472c93320ccd4f044ea9df0b19fb.jpg?v=202511181157 ]

[AKG]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/508_2_e9e6ce6d20decd3b7c05e390ea050c6b.jpg?v=202511181157 ]

※オフ率は、JBL公式サイトにおける2025年11月18日時点の販売価格を基準に当社が算出した数値です。

※各販売店様の販売価格に関しては、お近くの販売店へ直接お問い合わせください。

※予告なく期間が変更となる場合があります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜AKGについて＞

AKG（アーカーゲー）は1947年に音楽の都・ウィーンで誕生してから、約77年にわたりプロフェッショナルな現場において、マイクロホン、ヘッドホンを中心とする音響機器の設計と製造を行ってきたオーディオブランドです。高解像度で透明感のあるサウンドや原音を忠実に再現するサウンドバランス、さらに本来の臨場感に近づける広い音場の実現など、ハイクオリティな音響技術を提供してまいりました。ブランド誕生以降、約1,200件以上の音響機器関連の特許を取得し、世界各国の名だたるアーティストやエンジニアに愛用された実績も多く、現代音楽界の中でその品質を高く評価され、2005年と2010年にはグラミー賞を受賞しています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61