テレビ番組制作などを手がけるオフィスながも株式会社(東京都港区、代表取締役：永盛 健之)が企画立案したプロジェクト「企業対抗カラオケ選手権」が「スナックフェス2025 in 宮崎」とコラボレーションし、2025年11月24日13時より生配信をおこないます。





出場企業の応援団長に玉袋筋太郎氏とピエール瀧氏、進行役にアマレス兄弟を迎えて実施する「企業対抗カラオケ選手権」は、様々な業種から企業が参加。

歌唱力やパフォーマンス、チームワークを競い合い、歌でつながる番組です。





企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス





3年目に突入した当番組。2025年9月13日(土)に生配信された【企業対抗カラオケ選手権 札幌特別大会 in NoMaps2025！】では、会場に沢山の観覧者が集結。終始活気あふれる回となりました。現在もその快進撃はとどまることを知らず、再生回数は100万回を突破！！





そんな勢いに乗る『企業対抗カラオケ選手権』が、今月は宮崎で開催されます。

舞台は日本初となるスナック文化の祭典「スナックフェス2025 in 宮崎」。

わずか500m四方に約800軒ものスナックが軒を連ねている宮崎・ニシタチは“スナックの聖地”として知られ、人情と会話の文化が今も息づいています。スナックの魅力を次世代へ、そして全国へ発信するためにスナック横丁とみやざきスナックフォーラム実行委員会がタッグを組み、企画したのが「スナックフェス2025 in 宮崎」。

昼から夜まで人と文化がつながる“スナック”、そして歌の力で日本の未来と元気をつなげることを目指す“企業対抗カラオケ選手権”が揃う今大会は見逃せません！





『企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス』に出場する企業もまたバラエティ豊かなラインナップ。カンロ、春日井製菓、南九州ファミリーマート、宮交グループ、テゲバジャーロ宮崎、宮崎青年会議所など、県内外の企業団体14社が、豊かな個性とチームワーク、そして歌声で競演します。





会場となるアミュプラザみやざき アミュひろばでの観覧は無料となっています。足を運べない方もYouTubeでのライブ配信もありますので、是非ご覧ください。









■『企業対抗カラオケ選手権 in みやざきスナックフェス』

・開催日

2025年11月24日(月曜祝日)

※13時から生配信でお届けいたします。





・会場

アミュプラザみやざきアミュひろば

※観覧無料





・出場企業

1. 株式会社SUNAO製薬

2. カンロ株式会社

3. ペイフォワード株式会社

4. 株式会社南九州ファミリーマート

5. 建設新聞

6. 株式会社SUN

7. 海汐プロダクション

8. 宮交グループ

9. スナック和花

10. 株式会社セキュリティロード

11. 株式会社ヨシカワ

12. 春日井製菓株式会社

13. 株式会社テゲバジャーロ宮崎

14. 一般社団法人宮崎青年会議所





・企業対抗カラオケ選手権公式YouTubeで生配信

https://www.youtube.com/live/FeJVq6YWNpY?si=CH0ZjZqnjoy4RSm-