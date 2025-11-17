株式会社アイクリック(本社：東京都立川市)は、3D VR撮影サービス「Palmee」を、より多くの方にご体験いただくため、1都3県・先着5名様(審査あり)限定で無料モニターキャンペーンを実施いたします。





通常70,000円(税込)の撮影費＋クラウドアルバム3年間閲覧費 通常5,000円(税込)の合計75,000円(税込)が無料に。ご希望の方には、期間の縛りなく撮影データを閲覧いただける専用タブレット(別途25,000円 税込)版もご用意しております。





5名様限定Palmee無料キャンペーン





◆無料モニターキャンペーン概要

・応募条件 ： 撮影データをPalmee公式サイトや広告等でご紹介可能な方

※データにはモザイクをかけるなど最大限プライバシーに配慮します

・応募方法 ： 専用フォームよりお申し込みください

https://service.i-click.co.jp/palmee/monitor

・対象エリア： 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

・募集人数 ： 5名様 ※応募多数の場合は弊社による審査を行い、

選考のうえ決定いたします

・募集期間 ： 2025年11月17日(月)～12月19日(金)予定(定員になり次第終了)

・内容 ： 通常70,000円(税込)の3D VR撮影費とクラウドアルバム3年間閲覧費

通常5,000円(税込)の計75,000円分(税込)を無料

・対象建物 ： 延床面積200m2まで

※超える場合は10m2ごとに1,000円(税込)を加算

・対象物件 ： 自宅・実家・店舗・学校・ギャラリーなど。自己所有を問わず対応

・交通費 ： 新宿駅から現地までの実費をご負担ください





「売却や解体前の実家」「賃貸でも想い入れのあるお部屋」「改装前のご自宅」「これから入居する新居」「想い出の詰まった学校施設」などを、3D VRデータで残したい方必見の限定企画です。





撮影費70,000円＋クラウドアルバム3年間閲覧費5,000円が無料に





◆Palmee(パルミー)とは

写真でも動画でもない、新しいアルバムのカタチ

大切な空間を未来へ残すPalmeeは、写真や動画に取って代わる新たなアルバムとしての役割を果たします。写真や動画との大きな違いは、まるでその空間にいるかのように自由に視点を変えて動き回ることができる、追体験の要素です。360°の3D VR映像で、写真や動画よりもさらにリアルな想い出へのアクセスを可能にします。もちろん、長年過ごした想い出の場所に限らず、新築したマイホームなど「これから大切にしたい場所」の姿を残しておくお手伝いもできます。





Palmeeが、想い出のすみずみまで記録して、残します。





◆実際のPalmeeビュー体験はこちらから

想い出の空間を360°追体験する Palmee ビュー

https://i-click.tokyo/data/i-xx/palmee/spg.html?m=KJ-jp-Qh7u27eWg1a&lang=ja

住宅のみならず、文化施設や教育現場などでも利用が広がっています









◆撮影から納品までの流れ

応募フォームよりエントリー

https://service.i-click.co.jp/palmee/monitor

↓

担当者より日程調整のご連絡

↓

現地で撮影(所要時間：約1～1.5時間)

↓

約1週間後にオンラインで閲覧可能に(納品日より3年間)