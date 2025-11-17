イメージコンサルティングサロン R Dresserは、2025年11月20日、香港・銅鑼湾に海外初となる店舗をオープンします。

日本で年間14,000人以上にパーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプを提供してきた実績をもとに、香港でも日本品質の「自分らしい美しさを引き出す」サービスを展開いたします。

■R Dresser 香港 ホームページ

https://hkg.rina-ogawa.com/

■R Dresser 日本 ホームページ

https://www.rina-ogawa.com/





代表小川里奈









R Dresserは、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断などを通じて、お客様の魅力を最大限に引き出すことを目的としたサロンです。

2020年に東京でスタートして以来、これまでに6店舗を展開し、延べ5万人以上のお客様にご利用いただいております。

・R Dresser 新宿高田馬場店

・R Dresser 銀座店

・R Dresser 銀座2号店

・R Dresser 横浜関内店

・R Dresser 大阪梅田店

・R Dresser 福岡天神店





今回オープンする香港店は、アクセス至便なMTR銅鑼湾駅から徒歩1分の好立地。

日本クオリティの診断と接客を、英語・中国語・日本語で提供いたします。





サロン風景









■R Dresser 香港店の特長

・「ベストカラー」診断

・1stシーズン・2ndシーズン診断

・手持ちコスメ診断、コスメ試し

・各診断の活かし方

・骨格診断・顔タイプ診断を組み合わせた総合アドバイス

・アフターフォロー付き

・ペア診断・3名以上でのグループ診断にも対応

・英語、中国語、日本語に対応

・銅鑼湾駅から徒歩1分の好立地

診断後にはコーディネートやコスメの具体的な提案も行い、日常にすぐ活かしていただけます。

料金はHK＄1,700からご利用いただけます。





診断風景





ドレープ写真









■R Dresserとは？

現在も多くの「パーソナルカラーアナリスト」「顔タイプアドバイザー」を育成する現役パーソナルカラー講師「小川里奈」が代表を務めるサロン。





診断風景









・サロン代表 小川里奈 プロフィール

https://www.rina-ogawa.com/jiko/imecon/rina.html





R Dresserでは、10代～80代まで、年間14,000名以上の男女共に幅広いお客様にご来店を頂いております。

一人一人のお客様にしっかりとお時間をかけて、丁寧に「診断とアドバイス」をさせて頂いています。

女性タレント・YouTuber・グラビアアイドル・女優・インスタグラマーやモデルなど多くの著名人の方も来店されています。

R Dresserには、代表 小川里奈と36名の「診断力」「知識」「人間性」「寄り添い力」「こころざし」の高いイメージコンサルタントが所属しております。

36名のイメージコンサルタントが在籍する事で「定期的な勉強会や診断結果のシェア」により、常にそれぞれの診断力を確認し、最新のトレンドを抑えた豊富な情報を元に、偏った診断への考え方がなくなります。

お客様の「お悩みや目指す未来」へとしっかりと寄り添い、機械的な診断結果ではなく、お一人お一人に合ったアドバイスをご提案致しております。









■今後の展開

R Dresserは今後もアジア地域への展開を視野に入れ、日本発の「イメージコンサルティング文化」を広げてまいります。

R Dresser 香港店

住所 ： Unit 2101-2102, 21/F, SHUN HEI CAUSEWAY BAY CENTRE, 492 Lockhart Road, Hong Kong

アクセス ： MTR銅鑼湾駅 徒歩1分

公式サイト： https://hkg.rina-ogawa.com/









■R Dresser(アールドレッサー)

【新宿｜銀座｜横浜｜大阪｜福岡のパーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断】

【月間1,000名ご来店｜年間14,000名ご来店】





【イメージコンサルタント36名在籍】

・公式サイト

https://www.rina-ogawa.com/





・R Dresser Instagram

https://www.instagram.com/r.dresser401/





・代表 小川里奈 Instagram

https://www.instagram.com/rina.ogawa1978/